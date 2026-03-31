Ángel Cotán 31 MAR 2026 - 10:29h.

El extremo está cedido hasta el término de la presente temporada y tiene contrato hasta 2029

Rafa Alkorta explica el "debate ficticio" con Unai Simón y Joan García en España: "Le está premiando"

Compartir







BizkaiaEl Athletic Club continúa con su preparación del choque liguero ante el Getafe CF. En una semana de parón internacional, con varios rojiblancos lejos de Bilbao, es LALIGA Hypermotion la que ofrece espectáculo. Se trata de una competición importante para la dirección deportiva de los leones, pues en ella crecen varios cedidos en los que hay puestas muchas esperanzas. Uno de ellos es Aingeru Olabarrieta, aunque su caso probablemente sea el más difícil actualmente.

El pasado verano, en Ibaigane se apostó por ceder al talentoso extremo al FC Andorra para foguearse en el fútbol profesional. Tras buenas actuaciones en el Bilbao Athletic, en la parcela deportiva entendieron que podía dar el salto a una categoría superior.

PUEDE INTERESARTE Ernesto Valverde y Galaxy, los dos grandes aciertos del Athletic de Jon Uriarte

Olabarrieta contó con varios pretendientes en aquel mercado veraniego, con el Mirandés entre ellos, un club que siempre ha tratado bien al talento de Lezama. Finalmente se apostó por aquel Andorra que dirigía Ibai Gómez y lo cierto es que el jugador de Luiaondo está protagonizando un caso difícil.

Aingeru Olabarrieta deja una decisión pendiente en el Athletic

A las puertas de la jornada 33 en la categoría de plata, el atacante propiedad de los leones tan solo ha disfrutado de 1.200 minutos, en los que también se suma un encuentro de la Copa del Rey. En hasta siete jornadas ligueras no ha disfrutado de minutos y encadena un total de veinte suplencias consecutivas, tal y como apunta el periodista Diego Cobo.

Unos números para un activo de futuro de escasos 20 años que preocupan en Bilbao. El Athletic, a la espera de superar el proceso de las elecciones y anunciar al nuevo entrenador, tiene una decisión pendiente por Aingeru Olabarrieta.

PUEDE INTERESARTE Jon Uriarte juega ya su partido electoral e inicia la caza de avales entre los socios del Athletic

En Lezama son conscientes de su potencial, pero su falta de continuidad en el fútbol profesional, salvo que encandile al nuevo técnico en la próxima pretemporada, invitan a apostar por una nueva cesión en la categoría de plata. Un debate que aborda un sector de la hinchada rojiblanca: