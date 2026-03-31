Ángel Cotán 31 MAR 2026 - 08:34h.

El exfutbolista no duda

Luis de la Fuente deja abierta la gran duda de España y la afición huele la jugada: "Que no se enfaden"

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BizkaiaEspaña juega este martes un nuevo compromiso de preparación de cara al próximo Mundial. Ante Egipto, Luis de la Fuente tendrá una nueva oportunidad para zanjar las escasas dudas que guarda con la gran convocatoria final. La que más portadas acapara está en la portería, motivada por la curiosa decisión de citar a cuatro porteros. Un debate que Rafa Alkorta cataloga de ficticio.

El exfutbolista compareció durante la pasada noche ante los micrófonos de El Larguero de la Cadena SER. Allí, tras la última titularidad de Unai Simón ante Serbia y la decisión de dejar fuera de la lista de citados a Joan García, Alkorta trató de zanjar el intenso debate sobre los porteros con una sencilla explicación.

Para el ahora tertuliano, Luis de la Fuente está dejando muy clara su decisión en portería, pero ha aprovechado este parón internacional de marzo para iniciar los pasos hacia la renovación de esta demarcación en un futuro próximo.

Rafa Alkorta explica el "debate ficticio" de Unai Simón y Joan García

El que fuera jugador del Athletic Club fue muy claro al abordar el asunto estrella: "Yo estoy muy de acuerdo con lo que han dicho. Creo que es un debate ficticio, porque al fin y al cabo, Unai Simón es el portero del seleccionador. El seleccionador tiene sus jugadores, como los entrenadores en los equipos muchas veces. No es ningún debate".

Alkorta cerró esta polémica con una explicación que convenció a los presentes: "Hay veces que hay que cambiar las normas y no pasa nada por llevar a cuatro porteros. Creo que además es un signo de merecimiento de Joan García del año que está haciendo y Luis le está premiando con ir a la Selección. Oye, si no debuta, pues no debuta. Ya debutará porque él ya está en el camino para debutar. Y si no juega, no pasa anda, pero le ha llevado reconociendo el año que lleva. Ya está, no hay más".