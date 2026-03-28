Andrea Esteban 28 MAR 2026 - 15:52h.

Las alternativas bajo palos reabren un antiguo debate en España

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La portería de la selección española vuelve a convertirse en un foco de debate… y también de memoria. Luis de la Fuente tiene claro su número uno, pero el contexto actual recuerda inevitablemente a una de las decisiones más simbólicas del pasado reciente de España. Porque mientras Unai Simón mantiene su estatus, el “casting” bajo palos ya ha comenzado.

Unai Simón, el elegido

El guardameta del Athletic Club sigue siendo la referencia para De la Fuente. Su titularidad en el último partido, disputando los 90 minutos pese a la posibilidad de múltiples cambios, refuerza su posición como líder de la portería. El seleccionador respeta su trayectoria y jerarquía, consciente de que no es una demarcación fácil de rotar.

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Recuerdos del pasado

La situación actual evoca inevitablemente lo ocurrido hace una década con Iker Casillas y David de Gea.

En aquella etapa, con Vicente del Bosque al mando, Casillas partía como titular, pero el relevo hacia De Gea se fue consolidando progresivamente, especialmente tras la Eurocopa 2016. Hoy, el escenario parece similar: un portero consolidado… y alternativas que aprietan.

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Más allá de Unai Simón, De la Fuente cuenta con otros tres porteros de alto nivel. Entre ellos, destaca la irrupción de Joan García, que podría debutar en el próximo compromiso internacional.

Su aparición, a escasos meses de un gran torneo, añade aún más competencia a una posición donde todos buscan su sitio. El seleccionador evita comparaciones directas y no quiere precipitar decisiones. El mensaje es claro: hay nivel, hay competencia… y aún queda tiempo.

Sin embargo, el debate ya está servido. Como ocurrió en el pasado, la portería de España vuelve a estar marcada por una transición silenciosa, en la que cada partido puede inclinar la balanza.