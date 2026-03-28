Rodrigo Hernández apaga sus propias palabras sobre su fichaje por el Real Madrid con dardo a la prensa

"Lo vamos a recibir siempre con los brazos abiertos", aseguró Bono

Compartir







Marruecos no pierde la esperanza con Thiago Pitarch. La gran promesa del Real Madrid nació en España, pero tiene la doble nacionalidad debido a que su familia es marroquí. Hace unos días, Luis de la Fuente aseguró en sala de prensa que el jugador quiere jugar con el combinado español, pero desde el continente asiático insisten en abrirle las puertas.

"Que sepa que aquí lo vamos a recibir siempre con los brazos abiertos", aseguró viernes por la noche Bono, portero de Marruecos, tras el partido amistoso ante Ecuador que se disputó en el Metropolitano y acabó en tablas.

PUEDE INTERESARTE El método Luis de la Fuente siempre derrota al ruido externo

El meta admitió que le gustaría ver a Pitarch con Marruecos, pero lo dejó todo en manos del propio jugador: "Él tiene familia aquí y también en España. Hará lo que realmente sienta. Cada jugador que tenga relación con Marruecos... bienvenido sea. Y más, si es jugador el Real Madrid".

Thiago Pitarch, más cerca de quedarse en España

De momento, el centrocampista está concentrado con la selección española sub 19 para priorizar la ronda élite del Europeo 2027. Todo apunta a que dará el salto a la sub 21 en las próximas convocatorias. Y su idea, según aseguró Luis de la Fuente hace apenas unos días, es seguir vistiendo la elástica de La Roja.

"La buena noticia es que Thiago quiere jugar con España. Y eso nos da mucha alegría. El jugador es libre de tomar la decisión que quiera oportuno. En este caso, Thiago, insisto, lo celebramos. Me alegro muchísimo de que haya decidido jugar con la selección española", declaró el seleccionador español hace una semana, tras dar la convocatoria de la absoluta para los amistosos ante Serbia y Egipto.

Con sólo 18 años, Pitarch ha derribado la puerta de la titularidad durante las últimas semanas en el Real Madrid, si bien es cierto que sus minutos también han estado condicionados por la plaga de lesiones en el medio. Hasta la fecha, ha jugado ocho partidos con el primer equipo y ha sido titular en seis ocasiones.