Andrea Esteban 20 MAR 2026 - 15:36h.

El canterano del Real Madrid decidió comprometerse con España, pese a poder elegir Marruecos

Luis de la Fuente, tajante sobre la convocatoria de cuatro porteros y la lesión de Joan García: "Es ridículo"

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Aunque todo apuntaba a su debut con la sub 21 y a convertirse en el jugador más joven de la lista, Thiago Pitarch seguirá brillando con la sub 19. Luis de la Fuente ha confirmado la decisión de la RFEF: priorizar la ronda élite del Europeo 2027 con la categoría sub 19, donde España se medirá a Eslovenia, Finlandia y Países Bajos en Benidorm.

El mediocampista del Real Madrid ya había dejado su huella en la sub 20 durante el Mundial en Chile y ha demostrado ser un talento en constante progresión, pero su contribución ahora se considera más trascendental para asegurar la clasificación de la sub 19.

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Razonamiento de la decisión y el futuro de Pitarch

Luis de la Fuente ha aclarado que la elección no resta valor a su proyección en la sub 21, sino que responde a una estrategia de la RFEF para equilibrar los compromisos internacionales y asegurar la competitividad en la ronda élite.

Además, el seleccionador ha celebrado la decisión de Thiago Pitarch de jugar con España y no con Marruecos, pese a tener la libertad de elegir: "La buena noticia es que Thiago quiere jugar con España. Y eso nos da mucha alegría. El jugador es libre de tomar la decisión que quiera oportuno. En este caso, Thiago, insisto, lo celebramos. Me alegro muchísimo de que haya decidido jugar con la selección española."

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Pitarch, que ya se entrenó con Paco Gallardo y debutó en partidos no oficiales bajo la supervisión de Xabi Alonso, continuará sumando experiencia con la sub 19. Su evolución en el primer equipo del Real Madrid, donde ha demostrado capacidad de romper líneas y adaptarse al alto nivel, sigue siendo seguida de cerca por los seleccionadores de categorías superiores.

Lista destacada de la sub 19