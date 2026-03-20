Pablo Sánchez 20 MAR 2026 - 13:38h.

Los cuatro jugadores del Real Madrid que estaban en la prelista de España y se han quedado fuera

El seleccionador analizó varios nombres propios entre los citados

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Luis de la Fuente compareció ante los medios tras facilitar la convocatoria de España para los dos próximos compromisos amistosos ante Serbia y Egipto. Gran parte de su intervención giró alrededor de la inclusión de cuatro porteros en la lista. Esta decisión dio mucho que hablar y el seleccionador se mostró tajante, al igual que lo fue con aquellos que piensan que se alegra de que algún futbolista esté lesionado porque así le facilita la confección de la lista de convocados.

Luis de la Fuente fue claro al respecto en referencia a la convocatoria de Joan García. "¿Alguien puede creer que yo me pueda alegrar de que algún jugador se lesione porque así me lo pone más fácil? ¿Alguien puede ser tan ridículo? Que haya muchos de todo para poder elegir es la mejor noticia", sentenció el seleccionador.

La opinión de Luis de la Fuente

Cuatro porteros: "Las normas están para cambiarlas. No quiere decir que porque no hayamos traído a tres lo vayamos a traer siempre. Era el momento oportuno de tenerlos. Eso nos ha convencido para convocarlos. Queremos verlos, sabemos la importancia que le damos a la convivencia y era importante que estuvieran".

La decisión: "Queda mucho tiempo por delante. Se van a producir circunstancias que nos van a obligar a pensar en otros. Era el momento para tener a estos cuatro porteros, muy buenos y que conocemos muy bien. De aquí al Mundial veremos cosas diferentes, es un Mundial atípico, singular, que nos da las ideas para tomar decisiones que seguramente no hayamos tomado hasta ahora. En la convocatoria pueden ir de los 27, 26, hay que descartar a uno. En su momento se pensará qué portero es".

Joan García: "Es un grandísimo portero, pero que no le hemos descubierto ahora. Es un grandísimo portero, de los mejores que hay en el mundo. Hay cinco o seis en top 10 mundiales. Puede aportar convivencia, profesionalidad, capacidad de trabajo, calidad. Va a exigir sacar lo mejor de sí mismo a los demás".

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Gestión de los porteros en los partidos: "De momento entrenar y ver cómo se desarrollan los entrenamientos. Solo pueden ir convocados tres en cada partido y veremos lo que nos pide cada partido. Queremos ganar estos dos encuentros. Son partidos de preparación, donde tenemos que salir con buena sensación y donde queremos que sea beneficioso para todo el grupo y la idea que tenemos y queremos transmitir. Luego veremos. No puedo decir si tenemos una idea de que juegue medio tiempo cada uno. Si tienen que jugar solo dos pues jugarán dos".