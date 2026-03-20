Los cuatro jugadores del Real Madrid que estaban en la prelista de España y se han quedado fuera

Carvajal, entre las grandes ausencias en la convocatoria de Luis de la Fuente

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El Real Madrid pierde peso en la selección española. Luis de la Fuente ha anunciado este viernes su convocatoria para los amistosos ante Serbia y Egipto, los últimos antes de la lista definitiva de cara al Mundial 2026. En un principio, el seleccionador tenía a cinco jugadores madridistas en su prelista, pero finalmente sólo ha entrado uno.

Dean Huijsen será el único representante del Real Madrid en la concentración del próximo lunes. Pese a que su nivel durante los últimos meses ha dejado muchas dudas, el central sigue siendo un fijo en los planes del seleccionador con vistas al Mundial.

Por contra, hay cuatro jugadores que estaban en la prelista y se han quedado fuera de manera definitiva, perdiendo muchas de sus opciones de acudir el próximo verano a la cita mundialista: Dani Carvajal, Álvaro Carreras, Raúl Asencio y Gonzalo García.

Dani Carvajal pierde el tren de la selección

El caso de Carvajal es, sin duda, el más especial. Una importante lesión de cruzado el pasado curso y una nueva lesión de rodilla el pasado mes de noviembre le han dejado a nivel físico lejos de su mejor versión. Ha perdido muchísimo protagonismo en el Real Madrid, por detrás en la línea de rotación no sólo de Trent, sino incluso de Fede Valverde o hasta de David Jiménez en algunos encuentros.

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Carreras cuenta con la competencia de Cucurella y Grimaldo, que son fijos para el seleccionado. Asencio sí tenía algunas más opciones de acudir, pero finalmente De la Fuente ha apostado por Mosquera como gran novedad en la zaga. Y en cuanto a Gonzalo, tampoco está teniendo demasiada continuidad en el equipo de Álvaro Arbeloa pese a sus buenos números.

Víctor Muñoz, de descartado de Xabi Alonso a internacional con España

En clave madridista, aunque no de manera directa, otro de los nombres propios es el de Víctor Muñoz. El canterano firmó el pasado verano por Osasuna a cambio de 5 millones de euros, ya que no entraba en los planes de Xabi Alonso durante la pretemporada, debido también al cúmulo de futbolistas en la plantilla blanca para jugar desde los costados. El catalán está firmando un curso notable en El Sadar y hasta la fecha suma seis goles y cinco asistencias en 30 partidos, números que le han llevado a la lista de selección.