Diego Páez de Roque Madrid, 20 MAR 2026 - 12:05h.

La Selección Sub 21 jugará dos encuentros clasificatorios al Europeo U21

Bernal, Asensio, Pubill, Álex Jiménez y Gonzalo, los nombres que se pueden colar en la lista de Luis de la Fuente

Compartir







Después de conocer la lista de Luis de la Fuente para los amistosos que la Selección Española Absoluta disputará en el próximo parón de selecciones, ha sido el turno de David Gordo y su Selección sub 21.

La 'Rojita' tiene encarrilada su clasificación para el torneo europeo, líder de su grupo con 15 puntos -5 victorias en 5 partidos-, con una ventaja significativa respecto a sus perseguidores, como Finlandia con 10 puntos y Kosovo con 8.

Precisamente contra Kosovo los de David Gordo se enfrentarán el próximo 31 de marzo a las 20:30. Este encuentro tendrá lugar en el Centro Deportivo Cívitas Alcalá de Henares.

Antes, el viernes 27 de marzo, la Selección Española sub 21 se medirá con Chipre, actualmente penúltimos en la tabla del grupo A de la clasificación al Europeo sub21. En caso de ganar estos dos próximos partidos, la 'Rojita' habrá dejado prácticamente sellada su clasificación al Europeo sub 21, con tres jornadas aún por disputar y siempre pendiente de lo que haga su perseguidor Finlandia.

PUEDE INTERESARTE Cuánto cuesta y dónde comprar la segunda equipación de la Selección Española para el Mundial con aires retro

Para estos encuentros, David Gordo ha realizado algunos cambios significativos respecto a la última convocatoria, tanto por diferentes lesiones, como la de Rodrigo Mendoza, o el ascenso de algunos futbolistas a la selección absoluta de Luis de la Fuente, como Christian Mosquera. En cuanto a las novedades, destaca la presencia de Vicente Abril y la de Marc Bernal, quienes podrían jugar sus primeros partidos con la Selección Española Sub 21.

Convocatoria de David Gordo para la Selección Española sub 21

La convocatoria de David Gordo para la Selección Española sub 21 es la siguiente: