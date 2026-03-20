Luis de la Fuente detalla qué le aporta Pablo Fornals a España: "Preparado para nuestro modelo"

Álvaro Borrego 20 MAR 2026 - 13:32h.

El centrocampista del Betis es una de las novedades en la última lista antes del Mundial

Una noticia buena y otra mala para el Cucho Hernández

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Pablo Fornals ha sido una de las grandes novedades de la última convocatoria de España antes del Mundial de Estados Unidos y México. El mediocentro se quedó fuera de la lista de noviembre, pero el seleccionador nacional ha vuelto a poner en valor la gran temporada del jugador del Real Betis, quien con 6 goles y 6 asistencias, no solo es pieza clave para Manuel Pellegrini, sino que posee "una características futbolistas" que a la selección española le van "muy bien", de ahí que haya sido Luis de la Fuente para los compromisos frente a Serbia y Egipto.

Luis de la Fuente, seleccionador español, ha citado a cuatro porteros con la inclusión de Joan García, novedad junto a Cristhian Mosquera, Ander Barrenetxea y Víctor Muñoz, con el regreso de referentes como Rodri, Pedri y Lamine Yamal. Carlos Soler y Pablo Fornals son otros que vuelven.

Sobre el jugador del Real Betis habló Luis de la Fuente, quien no tuvo reparos a la hora de halagar la gran temporada que está haciendo el centrocampista: "Si es que lo conozco desde hace mucho tiempo, hemos sido campeones sub21 juntos. Son muchos años conviviendo, entrenando, está haciendo una gran campaña. Hemos descubierto una versión diferente en su capacidad futbolista. Puede jugar de mediocentro, juega muy bien en la banda, puede jugar de mediapunta. Esa riqueza nos gusta. Está preparado para desarrollar la ida futbolística y el modelo que tenemos nosotros. Juega muy bien, tiene profundidad. Tiene características futbolísticas que a nosotros nos va muy bien. Lo celebro y me alegro muchísimo que sea así".

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