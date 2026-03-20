Una noticia buena y otra mala para el Cucho Hernández

Álvaro Borrego 20 MAR 2026 - 12:59h.

No va convocado con su selección, pero podrá descansar durante el parón

Amrabat, el que faltaba

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El Cucho Hernández ha sido una de las grandes ausencias de la convocatoria de Colombia para los próximos amistosos que disputarán frente a Croacia y Francia. El delantero del Real Betis sí que acudió con su selección durante el parón de octubre, pero se quedó fuera en la concentración de noviembre (aprovechó para operarse de los cornetes) y Néstor Lorenzo, su seleccionador, lo vuelve a dejar fuera ahora. Se complica por tanto su presencia en el próximo Mundial de Fútbol, dado que esta es la última lista antes de la cita mundialista. Una decisión que ha extrañado y mucho entre todos los colombianos, habida cuenta que el cafetero es uno de los delanteros más en forma de su país.

Si bien la competencia es altísima, ya que Luis Suárez (Sporting Portugal) acumula 23 goles y Luis Díaz (Bayern Múnich) 15, ha sorprendido que el seleccionador haya optado antes por otros jugadores como Jhon Córdoba, que juega en el Krasnodar de Rusia, o Santos Borré.

La realidad es que el valor de Cucho Hernández no para de crecer y según el CIES es el tercer delantero colombiano con mayor valor de mercado. El ariete acumula 11 goles y tres asistencias este curso, siendo una pieza clave para el buen hacer del Real Betis, inmerso en la pelea por la Champions y soñando con llegar lo más lejos posible en la Europa League.

Cucho Hernández tiene tres meses por delante para intentar convencer a su seleccionador, aunque por sus números no debería haber duda. Sea como fuere, su ausencia supone una 'buena' noticia para el Real Betis. El delantero podrá descansar durante este parón y tendrá piernas frescas para afrontar el tramo decisivo de la temporada, llamado a ser uno de los ejes principales en los objetivos que busca el club.