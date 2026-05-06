Los motivos de la reacción de Marc Pubill ante el Arsenal: mofas y una bofetada en el campo

Ángel Cotán 06 MAY 2026 - 18:54h.

El zaguero fue uno de los rojiblancos más destacados

El árbitro del Arsenal-Atlético dispara las teorías por la plaza extra de Champions: "Una cosa escandalosa"

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Día uno tras la eliminación. El Atlético de Madrid cayó ante el Arsenal en un encuentro de vuelta en el que, al igual que pudo elevar su rendimiento ofensivo, también sufrió un polémico arbitraje que acabó condicionando la eliminatoria. Las formas del equipo de Mikel Arteta tampoco gustaron entre el club colchonero, y más allá del discutido tiempo añadido, Marc Pubill sufrió de todo sobre el césped del Emirates.

Los minutos finales del partido estuvieron cargados de tensión dentro del terreno de juego, pero también en las áreas técnicas. Las pérdidas de tiempo gunners encendieron a un Diego Pablo Simeone que se sintió provocado por Andrea Berta.

Además del Cholo, el otro foco local estuvo sobre Marc Pubill. El central cuajó un encuentro digno de la cita y probablemente fue el mejor jugador rojiblanco sobre el verde londinense. Protagonizó una increíble lucha deportiva con Viktor Gyökeres que acabaría en lío. Horas después se viralizan unas imágenes en las que se esclarecen los motivos que empujaron al defensa colchonero a reaccionar así tras el pitido final.

Los motivos de la reacción de Marc Pubill ante el Arsenal

La realización del encuentro permitió ver a un Marc Pubill rodeado por hasta seis jugadores del Arsenal una vez finalizado el choque. Los locales celebraban el pase a la final y el zaguero fue directo hacia la zona del campo donde se encontraba Gyokeres. ¿El motivo? Cuando el árbitro alemán pitó el final, el delantero centro celebró el pase a la final a escasa distancia del futbolista colchonero.

Hay dos teorías. Algunos aficionados lo entienden como una burla, mientras que otros sostienen que el ariete gunner no se mofó de Pubill, sino que miraba a su propio banquillo. La realidad es que el jugador del Atlético pidió explicaciones a Gyokeres y fue entonces cuando recibió una bofetada de manos de Gabriel Jesus. Las imágenes hablan por sí solas.