Celia Pérez 06 MAY 2026 - 07:57h.

El técnico argentino se mostró muy enfadado con el ahora director deportivo del Arsenal

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El Atlético de Madrid ha vuelto a morir en la orilla. El cuadro rojiblanco se ha quedado a las puertas de disputar una final al caer eliminado en semis de Champions League frente al Arsenal. Un adiós demasiado doloroso en un partido intensísimo en el que aguantaron hasta un final cargado de tensión y que desembocó en el enfrentamiento entre Diego Pablo Simeone con Andrea Berta, ahora director deportivo del Arsenal.

Hay que recordar que ambos se conocen muy bien ya que Berta fue director deportivo del Atlético durante más de diez años y que anoche decidió bajar al terreno de juego cuando ya el partido entraba en el tiempo de añadido. Andrea Berta apareció en la banda, entre los dos banquillos, levantando los brazos y pidiendo al colegiado que señalara el final del encuentro, algo que no gustó nada al Cholo, que hizo gestos al colegiado pidiéndole sacarlo "fuera" del terreno de juego. Acto seguido, Simeone fue directo a por Berta y le dio un empujón en la banda.

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Un encontronazo que ha valorado esta noche Manu Carreño en El Larguero, cargando duramente con el comportamiento del director deportivo del cuadro gunner. "Es lo menos importante de esta eliminatoria y del fútbol, pero hay quien decide vestirse por los pies y quien decide ser lo que hoy ha demostrado ser Andrea Berta", comenzó exponiendo.

"Después de diez años al lado del Cholo Simeone, ahora director deportivo del Arsenal, ha bajado al terreno de juego, que no sé qué hacía ahí el director deportivo, un poco para restregar en la cara al Cholo la eliminación y se han enzarzado ahí. El Cholo ha ido a por él. Una imagen bastante lamentable, pero insisto, no he entendido muy bien lo que quería hacer Berta ahí abajo al lado del Cholo para restregarle la eliminación después estar diez años trabajando con él", añadió.