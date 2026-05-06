Fran Fuentes 06 MAY 2026 - 00:28h.

No se disputó ni un tercio del tiempo añadido a nivel de juego efectivo

Simeone aplaude a la afición, manda una indirecta al árbitro y deja su futuro en el aire: "Ahora mismo no"

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La eliminación del Atlético de Madrid frente al Arsenal en las semifinales de la UEFA Champions League ha tenido varias polémicas relacionadas con el estamento arbitral. Desde los dos penaltis que reclama Mateu Lahoz, cometidos por Calafiori, hasta el arbitraje casero pensando en que el árbitro, el alemán Daniel Siebert, barría para casa por la plaza extra del próximo curso. Es más, al final Diego Pablo Simeone casi llega a las manos con Andrea Berta, director deportivo gunner, y el cuarto árbitro tuvo que interceder para separarles. Por si todo eso fuera poco, ahora también sale a debate el tiempo añadido en el tramo final del encuentro.

Y es que Mr. Asubío, experto arbitral y colaborador de ElDesmarque, ha cronometrado el tiempo efectivo de juego que se ha disputado durante el añadido, durante el cual el Arsenal ha cometido varias pérdidas de tiempo y el juego se ha tenido que detener en varias ocasiones para amonestar a futbolistas. Así las cosas, el árbitro indicó un total de cinco minutos de alargue, aunque el encuentro se extendió finalmente hasta los 5 minutos y 33 segundos antes de señalar el final.

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El dato más llamativo aparece al analizar el tiempo de juego efectivo durante ese añadido: apenas se disputaron 1 minuto y 37 segundos de juego reales. En ese tramo se produjeron múltiples interrupciones, entre ellas la exhibición de hasta cuatro tarjetas amarillas, pérdidas de tiempo reiteradas y acciones como el envío de balones lejos del punto de reanudación. Todo ello contribuyó a una sensación de escasa continuidad en los minutos decisivos, dejando una gestión del añadido quemuchos califican como deficiente.

Una sensación que se suma al desencanto general del arbitraje llevado por Daniel Sibert en todo un partido de vuelta de semifinales de la UEFA Champions League. Un escenario de máxima exigencia en el que, según consideran múltiples expertos, el alemán no ha estado a la altura.