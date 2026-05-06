El polémico tweet de Fabrizo Romano con Raphinha que incendia a la afición del Atlético

Celia Pérez 06 MAY 2026 - 07:23h.

Del brasileño tras la eliminación del Barça en el Metropolitano

Simeone y Andrea Berta casi llegan a las manos: a empujones en la banda

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El Atlético de Madrid cayó este martes por la noche eliminado en la vuelta de semifinales de Champions League frente al Arsenal. Al cuadro de Diego Pablo Simeone le ha tocado otra vez morir en la orilla, quedándose a las puertas de otra final. Tras el 1-1 de la ida, los de Mikel Arteta decantaron la eliminatoria con un gol de Bukayo Saka en el último minuto de la primera mitad y aguantaron el resultado para negar a los rojiblancos su cuarta final.

Les tocó despedirse después de haber dejado por el camino al Tottenham en octavos y al Barcelona en cuartos. Precisamente de esa última eliminatoria frente al cuadro culé en competición europea ha salido a la luz un vídeo de Raphinha que ha encendido a la afición colchonera. En un vídeo de DAZN compartido por el periodista Fabrizio Romano se puede ver al futbolista brasileño del Barça gesticulando ante los aficionados rojiblancos: "Ustedes se irán a casa en la próxima ronda".

De esta forma, el Atlético de Madrid puso punto y final a un duelo al que no le faltó la polémica arbitral ni tampoco el enfado del Cholo Simeone con Andrea Berta, ahora director deportivo del conjunto inglés, al finalizar el encuentro. El partido tuvo varias jugadas polémicas, una que acabó con Riccardo Calafiori derribando a un jugador rojiblanco en su área en el minuto 41, invalidada por un fuera de juego previo, y otra en la que el propio jugador italiano zancadilleó a Antoine Griezmann en el área gunner.

Además, también el enfrentamiento de Simeone con Andrea Berta acaparó todos los focos. Corría el minuto 90 y buena parte de los banquillos estaban de pie. Los locales pedían el final y los visitantes, añadir más tiempo tras un tiempo añadido que acabó siendo ridículo. En esas, Andrea Berta apareció en la banda, entre los dos banquillos, levantando los brazos y pidiendo al colegiado que señalara el final del encuentro, algo que no gustó nada al Cholo, que hizo gestos al colegiado pidiéndole sacarlo "fuera" del terreno de juego.

Simeone se fue directo a por Berta y le dio un empujón en la banda. En ese momento, varios miembros de los banquillos intervinieron para que la tensión no fuera a mayores