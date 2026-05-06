Jorge Morán 06 MAY 2026 - 16:18h.

El Atlético fue eliminado de la Champions League

La rajada de José Luis Martínez-Almeida contra el árbitro del Arsenal-Atlético y la plaza extra de Champions: "Incomprensible"

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El Atlético de Madrid da por terminada su temporada. Aunque todavía hay que acabar las últimas jornadas de LALIGA EA SPORTS, los de Simeone ya no se juegan nada. La eliminación en Champions League contra el Arsenal ha sido un mazazo para un equipo que se ha visto claramente perjudicado por el arbitraje y que ahora le toca pensar en el próximo año.

En apenas unas semanas, el Atlético de Madrid ha dejado escapar dos títulos. La derrota en la final de la Copa del Rey con la Real Sociedad y la eliminación en semifinales de Champions, vuelve a dejar a los de Simeone en una temporada en blanco. Pese a ello, para Manu Carreño, el año de los rojiblancos es mejor de los que muchos piensan.

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La nota del Atlético de Madrid

"Se acabó el sueño de la Champions para el Atlético y también la temporada, pero qué nota hay que ponerle al equipo de Simeone", comenzó diciendo Manu Carreño, presentador en ElDesmarque de Cuatro. Y es que mientras otros clubes basan su proyecto en el dinero, este no es el caso de un club que está para otras cosas. "A estos grandes clubes se les exige ganar y con el presupuesto que tienen no hacerlo es un fracaso. Real Madrid, FC Barcelona, Bayern de Münich, Manchester City o PSG. Pero el Atlético de Madrid está en otro nivel y hay que pedirles que compitan, no que gane títulos, ojalá lo hagan, pero sí hay que exigirles competir", apunta.

"Esta temporada el Atlético ha tirado LALIGA EA SPORTS demasiado pronto, pero ha llegado a la final de la Copa del Rey y hasta las semifinales de la Champions League. Yo le pongo dos notables, un suspenso y para mí la nota de esta temporada es un bien", zanja el presentador.