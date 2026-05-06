Diego Páez de Roque 06 MAY 2026 - 10:30h.

El conflicto entre Simeone y Andrea Berta viene de años atrás

Carla Pereyra, el paño de lágrimas del Cholo Simeone antes de montarse en el autobús

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El final del partido entre el Arsenal y el Atlético de Madrid, donde los colchoneros cayeron eliminados de la Champions League, dejó un encontronazo entre dos excompañeros de club que estuvieron 10 años juntos como son Diego Pablo Simeone y Andrea Berta.

El ahora director deportivo del Arsenal bajó al terreno de juego en los últimos minutos y, desde la banda, pidió exageradamente el final del partido al árbitro del encuentro. Fue entonces cuando el entrenador argentino se acercó para echarle de una zona donde no tenía que estar y llegó el encontronazo, con algún empujón entre ellos.

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Esta imagen ha dado la vuelta al mundo, siendo una de las anécdotas del encuentro. Manu Carreño, en El Larguero, se pronunció acerca de lo sucedido, señalando al director deportivo del Arsenal y destacando que "es lo menos importante de esta eliminatoria y del fútbol, pero hay quien decide vestirse por los pies y quien decide ser lo que hoy ha demostrado ser Andrea Berta".

Las discrepancias entre Andrea Berta y Simeone

Sin embargo, este conflicto entre entrenador y director deportivo no surgió anoche, sino que viene de años atrás. Cuando Andrea Berta formaba parte del club rojiblanco, ambos tuvieron sus discrepancias y broncas que terminaron deteriorando la relación.

El directivo italiano dejó la entidad rojiblanca en enero de 2025 por diferentes motivos. Los más claros fueron las llegadas de Carlos Bucero al puesto de Director General de Fútbol y Óscar Mayo como Director General de Negocios y Operaciones, pues Berta terminó en un segundo plano.

Pero hubo un factor extra que forzó su salida, y fue la relación con Simeone. Desde hacía unas cuantas temporadas, esta fue empeorando por diferentes desacuerdos entre ellos, sobre todo a la hora de realizar fichajes.

Este deterioro comenzó con la imposición de Simeone en la decisión del lateral derecho, "obligando" a fichar a Nahuel Molina en vez de Jonathan Clauss, el elegido por la dirección deportiva.

A partir de ahí, Andrea Berta apenas atendió a las peticiones de Diego Pablo Simeone. Llegaron muchos jugadores que no fueron del agrado del argentino, y lo hizo saber con muchas suplencias, como fueron los casos de Soyuncu o Javi Galán. Sin embargo, el más claro fue el de Matt Doherty, el fichaje de la era Simeone que menos minutos ha disputado en el Atlético de Madrid, y lo que provocó una discusión entre entrenador y directivo.

La segunda gran bronca entre Simeone y Andrea Berta surgió en 2024. El técnico se mostró muy insistente en ruedas de prensa en la necesidad de traer un '5' contrastado a la plantilla rojiblanca y que pudiese ser titular con rendimiento inmediato.

No obstante, lo que el italiano trajo ese invierno fue a un interior de 19 años y sin apenas experiencia en la élite como fue Arthur Vermeeren. El belga apenas jugó unos partidos con el Atlético de Madrid, e incluso no llegó a encadenar varios encuentros hasta que el equipo logró la clasificación a la Champions League.

Es decir, el encontronazo de ayer entre Simeone y Andrea Berta no solo fue fruto del calentón del momento al estar disputando unas semifinales de la Liga de Campeones, sino que viene motivado por broncas y discrepancias antiguas en el Atlético de Madrid.