Competicion:
Carla Pereyra, el paño de lágrimas del Cholo Simeone antes de montarse en el autobús
ElDesmarque pudo captar una conversación entre Carla Pereyra y Simeone antes de que este se subiera al autobús
Simeone y Andrea Berta casi llegan a las manos: a empujones en la banda
El Atlético de Madrid se despidió de la Champions tras caer eliminado ante el Arsenal. El equipo del Cholo Simeone lo intentó, pero no pudo darle la vuelta al marcador. Este partido era importante para los atléticos y muestra de ello es que viajó la mujer del entrenador, Carla Pereyra, para apoyar a su marido de cerca y conseguir el pase a la final, pero no pudo ser. Las cámaras de ElDesmarque captaron una conversación entre ellos antes de que se subiera al autobús. Ahí la empresaria le dio muestras de apoyo y de cariño tras la eliminación. Pincha el vídeo para verlo.