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Carla Pereyra, el paño de lágrimas del Cholo Simeone antes de montarse en el autobús

Carla Pereyra, el paño de lágrimas del Cholo Simeone antes de montarse en el autobús
Carla Pereyra y Simeone antes de subirse al autobús. ElDesmarque
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El Atlético de Madrid se despidió de la Champions tras caer eliminado ante el Arsenal. El equipo del Cholo Simeone lo intentó, pero no pudo darle la vuelta al marcador. Este partido era importante para los atléticos y muestra de ello es que viajó la mujer del entrenador, Carla Pereyra, para apoyar a su marido de cerca y conseguir el pase a la final, pero no pudo ser. Las cámaras de ElDesmarque captaron una conversación entre ellos antes de que se subiera al autobús. Ahí la empresaria le dio muestras de apoyo y de cariño tras la eliminación. Pincha el vídeo para verlo.

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