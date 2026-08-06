La FIFA da marcha atrás, pide perdón y refuerza a Infantino en plena polémica por el Mundial 2030

Redacción ElDesmarque Madrid, 06 AGO 2026 - 10:07h.

La FIFA ha rectificado tras la polémica del FFE y ha mostrado un respaldo unánime a Gianni Infantino

Infantino aparca la privatización del Mundial tras crear "divisiones" en la FIFA: "El objetivo es hacer crecer el fútbol"

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La FIFA ha reconocido públicamente los errores cometidos durante el fallido proyecto FIFA Forward Enterprise (FFE) y ha pedido disculpas a sus federaciones miembro. La rectificación llega apenas un día después de que trascendiera la intención de Gianni Infantino de acercar posturas con Marruecos ofreciéndole la final del Mundial 2030, en un momento especialmente delicado para el presidente del organismo.

La FIFA admite errores y pide disculpas a las federaciones

La crisis institucional que atraviesa la FIFA sigue dejando capítulos bastante llamativos. Después de la contundente contestación del proyecto FIFA Forward Enterprise (FFE), con el que el organismo pretendía dar entrada a inversores privados en los ingresos del Mundial, la propia FIFA ha terminado reconociendo que el proceso no se gestionó de manera correcta.

Según recoge la Agencia EFE, el Consejo de la FIFA, reunido en Rabat, ha admitido que las federaciones miembro pudieron sentirse excluidas durante la tramitación de la propuesta y ha asumido que la comunicación tras la filtración del proyecto a los medios tampoco fue la adecuada. El organismo ha pedido disculpas formalmente y anunció una revisión interna para evitar que una situación similar vuelva a repetirse.

Al mismo tiempo, la FIFA ha insistido en que todas las actuaciones relacionadas con el proyecto se realizaron dentro de su marco normativo y ha lanzado un mensaje contundente al asegurar que no tolerará “ningún ataque” contra su integridad, su buen gobierno o su reputación, reservándose la posibilidad de adoptar las medidas que considere necesarias para defenderse.

Infantino busca reforzar su posición mientras crece la tensión por el Mundial 2030

La reunión celebrada en Rabat también ha servido para escenificar el respaldo de la dirección de la FIFA a Gianni Infantino y al secretario general, Mattias Grafström. El presidente ha reiterado públicamente su confianza en la administración del organismo y ha defendido el trabajo realizado durante el Mundial 2026, pese a las numerosas críticas que recibió la competición por distintas decisiones organizativas.

Todo ello se produce apenas un día después de que el diario británico The Times informara de que Infantino habría ofrecido a Marruecos albergar la final del Mundial 2030 como parte de una estrategia para fortalecer apoyos dentro del organismo. La FIFA trata de cerrar la crisis abierta por el FFE con un mensaje de unidad y transparencia, consciente de que los próximos meses serán decisivos tanto para la organización del Mundial 2030 como para la estabilidad de la presidencia de Gianni Infantino. El organismo trabajará ahora junto a las 211 federaciones miembro para reforzar el programa FIFA Forward y recuperar la confianza perdida.