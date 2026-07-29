Roberto Gómez asegura que la final del Mundial 2030 se jugará en el Santiago Bernabéu: "Se lo confirmó"
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La organización del Mundial de 2030, que organizarán de manera conjunta España, Portugal y Marruecos, aún tiene varias decisiones en el aire. La más importante es saber dónde se disputará la gran final. Mucho se ha hablado en estos últimos días sobre la posibilidad de que se dispute en territorio marroquí. Sin embargo, Roberto Gómez aseguró en ElDesmarque que el partido decisivo se jugará en el Santiago Bernabéu.
En el vídeo superior puedes escuchar las declaraciones de Roberto Gómez sobre la final del Mundial de 2030.