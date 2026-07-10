Ángel Cotán 10 JUL 2026 - 07:29h.

Trabajan sin descanso para albergar la final... con apoyos clave

Luis de la Fuente evitar dar pistas del once y reconoce haber trabajado los penaltis: "Sabemos quiénes son"

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España está centrada en su participación mundialista con una cita trascendental en los cuartos de final, pero ya se habla del 2030. En una triple candidatura junto a Portugal y Marruecos, la Real Federación Española de Fútbol logró una candidatura ganadora sobre la que hay una gran duda. Tras acotar las sedes nacionales, el foco se centra en la gran final.

En la RFEF se daba por hecho que este gran evento concluiría en territorio español, aunque una potente información de The Objective, rescatada por los micrófonos de El Larguero de la Cadena SER, hace dudar y casi inclinar la final al país marroquí.

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España teme lo peor con el Mundial 2030 y la final de Marruecos

El citado espacio radiofónico explicó cómo se encuentra la situación entre España y Marruecos exponiendo un cambio importante en el consejo de la FIFA: "La información es que Marruecos tiene controlado el voto del consejo de la FIFA para ver quién va a albergar la final del Mundial 2030. Tienen controlados 22 de los 37 votos".

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Detrás de esta situación, según la citada fuente, estaría Donald Trump: "Han atado los votos de África, Asia, América del Norte y Oceanía gracias a la influencia, dicen, de la administración de Donald Trump, el emirato de Catar y Arabia Saudí".

Una información que encaja con los exhaustivos trabajos que están realizando en Marruecos para finalizar el estadio que optará a albergar la final: "Por poner en contexto, recordemos que las obras de construcción de ese estadio comenzó hace un año, que va a tener capacidad para 115.000 personas, que pretenden finalizarlo en diciembre de 2027, y que ahora mismo, el 30% está ya completado. Se trabaja 24 horas al día con hasta 10.000 obreros. La sensación después de varias visitas allí a Marruecos es que el lobby marroquí lleva años en funcionamiento y que para ellos es una cuestión de estado".