El Deportivo valora el fichaje de la torre del Castellón: un central con alma de nueve

Ángel Cotán 09 JUL 2026 - 13:12h.

El eje de la zaga puede recibir otro cromo nuevo

El Deportivo avanza y oferta por el fichaje de Álvaro Morata

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Suena mucho delantero centro para reforzar el ataque del Deportivo de A Coruña en este mercado de verano, pero el área propia comienza a ganar protagonismo. Oficializada la incorporación de Bright Ede para el eje de la zaga, la dirección deportiva herculina no descarta la apuesta por un perfil más veterano y así completar el cupo de centrales.

Con el Cádiz CF muy interesado en el fichaje de Dani Barcia, cuya cesión no se mira con malos ojos en Riazor, el Deportivo podría lanzarse a por otro defensa antes del inicio de LALIGA EA Sports. En ese perfil de central ya hecho encaja un nombre que avanzan desde Italia.

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El Deportivo valora el fichaje de la torre del Castellón

La web italiana experta en fichajes TuttoMercato, sitúa al club coruñés tras los pasos de Fabrizio Brignani. A sus 28 años, el zaguero de Asola ha cuajado una gran campaña en un CD Castellón que rozó la final del playoff de ascenso a Primera División. Además de su rol titular en el equipo orellut, el futbolista italiano llama la atención por su idilio con el gol, pues siendo central firmó siete dianas el pasado curso.

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Con contrato hasta junio de 2029, el Dépor tendría que negociar con el Castellón por el traspaso del futbolista. Por el momento no hay avances formales en esta operación, pero la citada fuente asegura que es una de las opciones que están sobre la mesa del equipo de trabajo de Fernando Soriano.

Su 1,93 metros de altura elevaría los centímetros de la zaga de Antonio Hidalgo y le brindaría un recurso a tener en cuenta a balón parado. Hasta la fecha, Fabrizio Brignani no ha tenido grandes oportunidades en la élite, pero su gran curso en el CD Castellón ha llamado la atención de varios clubes europeos.