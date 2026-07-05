Fernando Soriano define los tres potenciales delanteros del Deportivo: hay un punto clave

Ángel Cotán 05 JUL 2026 - 17:33h.

El club coruñés está tirando de músculo económico en su regreso a la élite

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El Deportivo de A Coruña ha aterrizado en la Primera División con la intención de asentarse. Tras el ansiado ascenso de categoría, el club herculino está moviéndose en el mercado de verano con ambición y poder económico. Así lo demuestra la importante apuesta realizada por Leo Román en portería y la lista corta de Fernando Soriano para reforzar la delantera.

En la hoja de ruta blanquiazul figura una nueva incorporación en ataque tras la salida de Samuele Mulattieri. Un fichaje que podría ser doble si llega una buena oferta por Zakaria Eddahchouri. A la espera de novedades por el ariete neerlandés, el Dépor define los tres potenciales delanteros que optan a jugar el próximo curso en Riazor.

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El punto clave en la operación del Deportivo por el delantero centro

El aficionado herculino no quiere despertar del sueño y cierra la semana con tres nombres de peso para el ataque. Los rumores comenzaron con la posibilidad de incorporar a Fede Viñas en este mercado estival. Tras su paso en el Real Oviedo, el internacional uruguayo ha regresado a Club León con el claro deseo de regresar a LALIGA EA Sports.

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A renglón seguido, el Deportivo fue vinculado con Álvaro Morata. El que fuera capitán de la Selección Española en la pasada Eurocopa 2024 tiene contrato largo en el Como (junio de 2029), pero el conjunto italiano no le cierra la puerta.

El último nombre en salir a la palestra ha sido el de Fábio Silva. Tras su cesión en la UD Las Palmas, el atacante luso ha sido relacionado con muchos clubes de la zona alta de Primera División. Ahora, tal y como informa La Voz de Galicia, el jugador del Borussia Dortmund protagoniza la tercera opción real para reforzar el ataque del Deportivo.

La citada fuente no oculta la complejidad de las operaciones, pero también señala un punto clave en las negociaciones. El éxito en las negociaciones por los arietes dependerá en gran medida del porcentaje del salario que estén dispuestos a asumir los propietarios. No obstante, por Fede Viñas el escenario apunta a ser distinto, pues el Diario AS desvela una propuesta coruñesa de cuatro millones de euros por el uruguayo. Compás de espera, pero Fernando Soriano apunta alto por el ansiado gol.