Leo Román, fichaje cerrado en el Deportivo: precio de la operación y contrato

Fran Fuentes 03 JUL 2026 - 14:23h.

Ya han ejecutado el pago de la cláusula de rescisión

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El Deportivo de La Coruña ha cerrado el fichaje de Leo Román. El portero ibicenco, del RCD Mallorca, se unirá a la disciplina deportivista a la vuelta de vacaciones. En este sentido, el club herculino, recién ascendido a LALIGA EA SPORTS, cierra un fichaje de presente, pero también de futuro. Y es que el meta balear, de 1.89 metros de altura, tiene 25 años, razón por la que el club le firmará un contrato de larga duración para asegurarse su continuidad a muchos años vista.

Ha sido Matteo Moretto, periodista especializado en el mercado de fichajes, quien ha adelantado que el Deportivo ya ha ejecutado el pago de la cláusula de rescisión de Leo Román en la sede de LALIGA. El club herculino ha abonado los nueve millones de euros fijados en el contrato del balear, una cifra pactada entre el RCD Mallorca y el propio jugador para permitirle salir del club en caso de descenso, por una cantidad importante de dinero.

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De este modo, la operación está completamente cerrada y solo faltaría la firma del contrato del jugador, algo que es simplemente cuestión de tiempo, para que se anuncie su oficialidad. En este sentido, el periódico Diari de Ibiza apunta a que el Deportivo de A Coruña le firmará un contrato por cinco o incluso seis temporadas. La confianza en el jugador es total, tras varias temporadas demostrando su eficacia bajo los palos de la portería del RCD Mallorca. En clave mallorquinista, es el segundo jugador clave que se marcha en este mercado de fichajes mediante el pago de la cláusula de rescisión. El primero de ellos fue Vedat Muriqi, que ya es a todos los efectos jugador del Fenerbahçe. De hecho, puede no ser la única, ya que Samú Costa sigue acaparando intereses en el mercado de fichajes, aunque lo suyo seguramente se prolongará hasta después del Mundial.

Ahora, con esas dos inyecciones de dinero y la ayuda al descenso que concede LALIGA, el conjunto bermellón tendrá mucho poderío económico para acudir al mercado de fichajes. Por lo pronto, la entidad ya ha cerrado el fichaje de Adrián Fuentes, exjugador del Córdoba CF que juega como delantero centro. El madrileño, que anotó 14 goles la temporada pasada, está llamado a suplir a Vedat Muriqi como el máximo artillero del conjunto balear. Habrá que esperar para saber si en la portería le dan la confianza a Lucas Bergström o si, por el contrario, deciden acudir al mercado para reforzar la posición.