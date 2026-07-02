El Deportivo va a por Álvaro Morata y Asp Jensen

Juan Pérez 02 JUL 2026 - 11:27h.

Otro delantero más a la lista de Soriano y un prometedor centrocampista ofensivo de la cantera del Bayern de Múnich

El Deportivo altera su mercado de fichajes, se acerca a Leo Román y tienta a Ayoze Pérez

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Las aspiraciones del Deportivo en su regreso a Primera División en LaLiga pasan por completar la plantilla con un delantero experimentado, y el nombre de Álvaro Morata sale a la palestra como uno de los objetivos de Fernando Soriano. Con muchas alternativas para salir de la Serie A esta temporada, el punta español es una de las opciones principales, pero no la única para la zona ofensiva, porque también ha habido contactos por el prometedor Jonathan Asp Jensen.

La dirección deportiva del Dépor trabaja a marchas forzadas para conseguir lo antes posible a los pilares del proyecto para la temporada 26/27, y hay dos nuevos nombres señalados. Según Gianluca Di Marzio, Soriano apunta un nombre más para conformar una lista de elegidos para ocupar uno de los huecos para la delantera, la necesidad más acuciante en una de las plantillas más jóvenes de la competición. Y en ese marco Álvaro Morata cumple a la perfección con el perfil.

Con diez goles y 7 asistencias entre Liga y Copa en Italia, el delantero de 33 años está en la hoja de ruta del Getafe y ahora también del conjunto gallego. El trabajo sin balón, la presión y el liderazgo en el vestuario han caracterizado sus últimos años en la élite, y es uno de los perfiles que maneja el club en el que también están Fede Viñas, Fabio Silva y Ayoze Pérez. La cuestión con Morata es la exigencia contractual en un jugador con su carrera, por lo que su decisión sobre regresar a LaLiga puede hacer mucho.

Di Marzio deja un segundo nombre en la recámara del Deportivo, la opción Jonathan Asp Jensen, un talento danés de tan sólo 20 años propiedad del Bayern de Múnich. Tras una temporada cedido en el Grashopper con muy buenas sensaciones, ocho goles y seis asistencias, el centrocampista ofensivo quiere dar un salto a una competición más importante, y el conjunto alemán ve con buenos ojos LaLiga como prueba para comprobar su madurez en un fútbol mucho más competitivo que el suizo.