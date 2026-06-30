El Deportivo altera su mercado de fichajes, se acerca a Leo Román y tienta a Ayoze Pérez

Ángel Cotán 30 JUN 2026 - 19:39h.

Se había especulado con otras opciones en portería

Fernando Soriano define los ocho objetivos del Deportivo en el mercado: dos fichajes en duda

Compartir







Fernando Soriano tenía claro que debía reforzar la portería del Deportivo de A Coruña. Pese al buen rendimiento de Álvaro Ferllo en el segundo tramo de temporada, sin obviar la renovación de Germán Parreño, la dirección deportiva herculina optó por elevar el nivel bajo palos. Se buscaba un nuevo cromo con experiencia en la élite y con capacidad para pelear la titularidad. Y aunque avanzó por nombres como Diego Conde o Julen Agirrezabala, el tiro ha cambiado.

Según informa el medio Última Hora, especializado en la actualidad del RCD Mallorca, el Dépor ha alterado su guion de mercado y avanza considerablemente por el fichaje de Leo Román. La operación, que ya tiene precio, está bastante encarrilada gracias al acuerdo entre portero y club.

El Deportivo altera su mercado de fichajes: Ayoze Pérez y Leo Román

Según la citada fuente, el Deportivo y Leo Román han llegado a un acuerdo por las condiciones contractuales y el fichaje del guardameta está a un paso. La cláusula de rescisión del portero se vio afectada por el descenso bermellón a LALIGA Hypermotion y la operación estaría fijada en un pago de nueve millones de euros.

PUEDE INTERESARTE El Celta y Carlos Dotor coinciden en el plan de mercado: la estrategia del Málaga

A expensas de cerrar los famosos flecos, Leo Román gana enteros para convertirse en el fichaje deseado de Fernando Soriano para la portería de Riazor. En paralelo, y según desliza el periodista Ángel García (Cazurreando.com), el Dépor estaría muy atento a la situación del atacante Ayoze Pérez.

Antonio Hidalgo busca recambio a Samuele Mulattieri en la delantera herculina y el futbolista tinerfeño sería una de las opciones que maneja la dirección deportiva coruñesa en esta ventana veraniega. Su alto salario sería el principal escollo por una incorporación que elevaría considerablemente el nivel ofensivo del Deportivo en su regreso a LALIGA EA Sports. A sus 32 años, y a expensas de la decisión de Iñigo Pérez, Ayoze viene de protagonizar una temporada en la que ha disfrutado de menos minutos en el Villarreal CF.