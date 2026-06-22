Fernando Soriano define los ocho objetivos del Deportivo en el mercado: dos fichajes en duda

Ángel Cotán 22 JUN 2026 - 08:21h.

El club herculino ya oficializa llegadas

Un 'stopper' para Antonio Hidalgo: el nombre que gusta en el Dépor

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El Deportivo de La Coruña afronta una nueva semana en su particular mercado de fichajes con importantes avances. Sobre todo en el guion, pues aunque se está especulando en los últimos días sobre nombres concretos, lo principal era marcar la hoja de ruta herculina. Antonio Hidalgo y Fernando Soriano marcan prioridades y definen un número concreto de objetivos en la ventana veraniega de transferencias, aunque también elevan un par de dudas.

El director deportivo no se escondió y desde el principio avisó públicamente del ambicioso plan que tenía entre manos para abordar la temporada del regreso a LALIGA EA Sports. Sin cometer locuras ni errores que sí cometieron algunos de los últimos recién ascendidos, el club coruñés tiene claras hasta ocho incorporaciones más.

Fernando Soriano define los ocho objetivos del Deportivo y dos dudas

Según avanza La Opinión A Coruña, el Deportivo realizará como mínimo ocho fichajes más para acompañar al recién llegado Teun Gijselhart. Y están totalmente definidos por Fernando Soriano, a excepción de dos incorporaciones que, sin ser prioritarias, también están sobre la mesa de la dirección deportiva.

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Comenzando por la portería. Aún con Álvaro Ferllo y Germán Parreño en nómina, el equipo herculino busca un portero en el mercado de verano que llegue para competir por la titularidad. No se conforma con un tercer portero al uso.

La mitad de esos fichajes deseados, es decir, cuatro de ocho, se invertirán en reforzar la defensa. El Deportivo está priorizando la llegada de un lateral izquierdo, posición coja actualmente en la primera plantilla, pero también rastrea el mercado en busca de un perfil diestro. Y de los costados, al eje de la zaga, donde también se buscan un par de fichajes.

Tras el fichaje del citado mediocentro holandés, la medular de Antonio Hidalgo también será reforzada. Ahí se busca un cromo más y a poder ser de características defensivas. En el Almería gusta mucho el nombre de Stefan Dzodic. Los dos últimos fichajes que restan para completar el cupo fijo de ocho incorporaciones son un extremo derecho y un delantero.

En cuanto a las dos dudas, ambas se ubican de medio campo hacia delante. Fernando Soriano eleva dos fichajes más como incógnita y quedan a expensas de posibles salidas. Un tercer fichaje en la medular y un segundo delantero centro optan a guindas del proyecto deportivista en Primera División.