Ángel Cotán 22 JUN 2026 - 06:48h.

Cabo Verde pudo cambiarlo todo en el final del partido

Fede Valverde no sale del bucle y nace otro héroe, las notas del Uruguay - Cabo Verde

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El fútbol cambia en cuestión de días y lo que parecía gris tras el empate ante Cabo Verde ya es pura luz tras golear a Arabia Saudí. De un plumazo y en cuestión de media hora, España se quitó todas las dudas para estrenar su casillero de victorias en el Mundial 2026. Los de Luis de la Fuente dieron un paso de gigante para estar en la próxima ronda como primera de grupo, pero... ¿Qué necesita?

Tras el 4-0 ante el combinado árabe, en la concentración española se siguió con especial interés el Uruguay - Cabo Verde. El equipo caboverdiano volvió a actuar a gran nivel y volvió a rascar un punto ante una selección mucho más importante.

La noche pudo haber sido más complicada aún para los uruguayos si su rival acierta en lo que podría haber sido el 2-3 en el tiempo añadido. Finalmente, los de Marcelo Bielsa suman su segundo punto y se la juegan ante España.

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Qué resultado necesita España ante Uruguay para pasar como primera de grupo

La selección española logró una goleada 4-0 ante Arabia Saudí que, unido al punto contra Cabo Verde (0-0) del debut, le hace sumar cuatro enteros con los que lidera el Grupo H y hacen que le valga el empate en la última jornada ante Uruguay para clasificarse a dieciseisavos como primera de grupo. El partido ante la Celeste del entrenador Marcelo Bielsa será el próximo 26 de junio.

Uruguay y Cabo Verde finalizaron la segunda jornada 2-2, por lo que ambas selecciones suman dos puntos, por solo uno de Arabia Saudí. Con estos resultados, a España le sirve empatar para acabar como primera del Grupo H, lo que le haría jugar con el segundo clasificado del Grupo J que lo conforman Argentina, Austria, Jordania y Argelia.

En el caso de perder con Uruguay, España podría clasificarse incluso como una de las ocho mejores terceras siempre que Cabo Verde gane a Arabia Saudí, y en caso de otro resultado como segunda.