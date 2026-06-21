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La Selección Española ahuyenta a los fantasmas con un Oyarzabal de matrícula de honor: las notas del España-Arabia Saudita

Mikel Oyarzabal celebra su gol ante Arabia Saudita
Mikel Oyarzabal celebra su gol ante Arabia Saudita. @sefutbol
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España ha conseguido su primera victoria en el Mundial tras vencer a Arabia Saudita por 4-0. Oyarzabal por dos veces y Lamine Yamal fueron los autores de los goles españoles. Tambakti se marcó en propia. Ponemos nota en ElDesmarque a los jugadores de ambos equipos.

Las notas de España

Unai Simón (6): Arabia Saudita sólo tiró una vez a puerta y Unai Simón la paró. A parte de eso, no tuvo que hacer más. Segunda portería a cero para el guardameta del Athletic.

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Pedro Porro (8,5): El futbolista de Don Benito estuvo enchufadísimo. Muy bien en defensa y con protagonismo ofensivo. Dos remates y uno que pudo ser gol.

Pau Cubarsí (7): Partido notable del futbolista blaugrana. No tuvo mucho trabajo. Cortó la única contra medio peligrosa de Arabia en la primera parte.

Aymeric Laporte (8): Sólido en todo momento, cierto es que no estuvo muy exigido. Sin fisuras. Redondeó un partido notable con la asistencia a Oyarzabal.

Marc Cucurella (8): Gran partido del jugador del Real Madrid. Bien en defensa, colosal en las basculaciones y espectacular en ataque. De un remate suyo salió el 4-0 para España.

Rodri (8): Notable alto desde la sala de máquinas. El del City entendió los errores ante Cabo Verde y dio más velocidad al juego de España.

Pedri (7): No estuvo demasiado participativo, pero aún así rindió de manera notable. Mucho mejor en la primera parte, que en la segunda.

Dani Olmo (8,5): El mediapunta del Barça mejoró lo hecho por Fabián en el primer partido. Con él, España ganó mucha verticalidad. Fue el mejor socio para los delanteros de España.

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Lamine Yamal (9): Partidazo del futbolista del FC Barcelona. Un gol en 10 minutos y un sinfín de ocasiones en los 45 minutos que estuvo en el campo. Luis de la Fuente le quitó al descanso por precaución.

Álex Baena (6,5): De más a menos. El futbolista del Atlético empezó muy enchufado, con varios remates, pero se fue diluyendo con el paso de los minutos. Acabó sustituido a la hora de partido.

Mikel Oyarzabal (10): Matrícula de honor para el futbolista de la Real Sociedad. Hizo dos goles y una asistencia en 30 minutos. Pudo incluso hacer otro más, pero el larguero lo evitó. Fue sustituido al descanso.

Yeremy Pino (5): Muy, pero muy poquito del futbolista del Crystal Palace. No aportó desde el banquillo, aprobado muy justito.

Ferran Torres (6): El delantero del Barça tuvo mil ocasiones, pero volvió a quedarse sin ver puerta. No puede permitirse seguir fallando.

Mikel Merino (SC)

Nico Williams (SC)

Fabián (SC)

Las notas de Arabia Saudita

Al Owais (6): Aunque se llevó tres goles fue el encargado de evitar una goleada histórica.

Lajami (6): El mejor central de Arabia. Más de 10 contribuciones defensivas, 12 despejes, 1 recuperación... Buenos datos para lo que fue su equipo.

Abdulhamid (5): Bastante hizo con contener a los extremo de España. En ataque ni se le vio.

Al Amri (5): Aprobado, pero no para tirar cohetes. Tuvo hasta 6 despejes y evitó que la goleada fuera mayor. Lo intentó con un remate pero nada peligroso.

Al Tambakti (3): Superado en todo momento por los futbolistas de España y para colmo se metió gol en propia puerta. Partido para olvidar.

Al Harbi (4): Sobrepasado en todo momento por la verticalidad de los extremos de España

S. Al Dawsari (6): El mejor de Arabia Saudita. Lo intentó desde lejos con un remate. No cometió errores de bulto, no se le puede pedir mucho más.

Al Khaibari (4): Partido muy discreto en los 45 minutos que jugó. Cuatro balones perdidos, ni un remate y casi ni tocó el balón.

Al Juwayr (4): Intentó un remate desde larga distancia que no llegó ni a inquietar a Unai Simón. A parte de eso, poco más.

N. Dawsari (): es bueno amarilla

Al Buraikan (2): Partido lleno de errores. Ni un remate, totalmente anulado. Cuatro toques fallido, nueve balones perdidos. Un desastre.

El seleccionador de Arabia Saudita introdujo en la segunda parte a Alhamddan (6), Kanno (5), Abu Al-Shamat (5), Al-Heiji (5) y Khalid (SC).

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