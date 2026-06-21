Festín goleador para amargar el regreso de Hervé Renard: las notas del Túnez-Japón

Alberto Cercós García 21 JUN 2026 - 10:48h.

Japón da un paso de gigante goleando y Túnez se queda fuera del Mundial

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Japón dio un paso de gigante hacia los dieciseisavos de final del Mundial 2026 tras imponerse con autoridad a Túnez (0-4) en un encuentro que dominó de principio a fin. El conjunto nipón encarriló la victoria muy pronto con un tanto de Daichi Kamada en el minuto 4 y amplió la ventaja antes del descanso gracias a un doblete de Ayase Ueda, la gran figura del partido. Ya en la segunda mitad, Junya Ito cerró la goleada con el cuarto tanto de una selección japonesa muy superior en todas las fases del juego, sólida en defensa, intensa en la presión y eficaz en ataque, ante una Túnez incapaz de reaccionar y que apenas inquietó la portería rival.

Las notas de Túnez: nadie al mando

Aymen Dahmen: 4. Evitó un marcador aún más amplio con alguna intervención, aunque quedó demasiado expuesto.

Evitó un marcador aún más amplio con alguna intervención, aunque quedó demasiado expuesto. Omar Rekik: 3. Sufrió mucho en los duelos y tuvo dificultades para controlar la movilidad japonesa.

Sufrió mucho en los duelos y tuvo dificultades para controlar la movilidad japonesa. Montassar Talbi: 3. Desbordado por la velocidad rival. Nunca logró imponer su físico.

Desbordado por la velocidad rival. Nunca logró imponer su físico. Dylan Bronn: 3. Cometió varios desajustes defensivos y fue sustituido al descanso.

Cometió varios desajustes defensivos y fue sustituido al descanso. Ali Abdi: 4. Intentó aportar profundidad, pero pasó gran parte del partido defendiendo.

Intentó aportar profundidad, pero pasó gran parte del partido defendiendo. Ellyes Skhiri: 4. Trabajó sin descanso, aunque fue incapaz de contener la circulación japonesa.

Trabajó sin descanso, aunque fue incapaz de contener la circulación japonesa. Yan Valery: 3. Muy superado en su banda y con poca incidencia ofensiva.

Muy superado en su banda y con poca incidencia ofensiva. Hannibal Mejbri: 4. Buscó dar sentido al juego, pero apenas encontró líneas de pase.

Buscó dar sentido al juego, pero apenas encontró líneas de pase. Anis Ben Slimane: 4. Peleó aislado entre líneas y apenas pudo generar peligro.

Peleó aislado entre líneas y apenas pudo generar peligro. Sebastian Tounekti: 3. Muy vigilado y prácticamente desaparecido en ataque.

Muy vigilado y prácticamente desaparecido en ataque. Elias Saad: 3. Sin opciones para desequilibrar. Apenas entró en contacto con el balón.

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También jugaron: Mohamed Amine Ben Hmida (4), Ismaël Gharbi (4), Firas Chaouat (4), Elias Achouri (4) y Rani Khedira (4).

Las notas de Japón: goleada sin piedad

Zion Suzuki: 7. Prácticamente inédito. Seguro en las pocas intervenciones que tuvo y bien con los pies.

Prácticamente inédito. Seguro en las pocas intervenciones que tuvo y bien con los pies. Takehiro Tomiyasu: 7'5. Muy sólido en los duelos y sin errores. Se incorporó cuando el partido lo permitió.

Muy sólido en los duelos y sin errores. Se incorporó cuando el partido lo permitió. Ko Itakura: 8. Imperial atrás. Dominó el juego aéreo y distribuyó con criterio desde la zaga.

Imperial atrás. Dominó el juego aéreo y distribuyó con criterio desde la zaga. Hiroki Ito: 7'5. Muy firme en el perfil izquierdo de la defensa. Apenas concedió ventajas.

Muy firme en el perfil izquierdo de la defensa. Apenas concedió ventajas. Ritsu Doan: 7. Mucho recorrido por la derecha. Ayudó a ensanchar el campo y trabajó sin balón.

Mucho recorrido por la derecha. Ayudó a ensanchar el campo y trabajó sin balón. Kaishu Sano: 8'5. Uno de los mejores. Incansable en la presión y autor de la asistencia del 0-4.

Uno de los mejores. Incansable en la presión y autor de la asistencia del 0-4. Ao Tanaka: 8. Controló el centro del campo. Dio continuidad al juego y sostuvo el equilibrio del equipo.

Controló el centro del campo. Dio continuidad al juego y sostuvo el equilibrio del equipo. Keito Nakamura: 8'5. Muy activo entre líneas. Asistió en el primer gol y fue un quebradero de cabeza constante.

Muy activo entre líneas. Asistió en el primer gol y fue un quebradero de cabeza constante. Junya Ito: 8'5. Profundidad permanente. Marcó el 0-3 y generó peligro cada vez que encaró.

Profundidad permanente. Marcó el 0-3 y generó peligro cada vez que encaró. Daichi Kamada: 8'5. Abrió el marcador en el minuto 4 y dirigió el juego ofensivo con mucha inteligencia.

Abrió el marcador en el minuto 4 y dirigió el juego ofensivo con mucha inteligencia. Ayase Ueda: 9'5. El mejor del partido. Doblete, una asistencia y una actuación dominante de principio a fin.

También jugaron:

Yukinari Sugawara (6'5), Junnosuke Suzuki (6'5), Ayumu Seko (6'5), Yuito Suzuki (6'5) y Keisuke Goto (6).