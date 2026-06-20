Entrevista: Tito González. Montaje: Fran Duarte 20 JUN 2026 - 19:46h.

Una divertida charla con el autor de la canción más viral del internacional español

Cucurella cuenta todos los detalles de la llamada del Madrid: “En un día y medio lo tuvimos hecho”

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MálagaSi una canción se hizo viral durante la Eurocopa que ganó España fue esa que dice así: "Cucu, Cucurella...". Sólo con ese inicio, cualquier persona ya sabe cómo continuar con un tema que creó Adri Navarro. Ahora, en pleno Mundial 2026 y a horas de que la Selección Española dispute su segundo partido, ElDesmarque ha pasado un rato con él.

Como se puede ver en el vídeo superior, Adri Navarro no oculta que está "obsesionado" con Cucurella, cuyo apellido se llegó a tatuar en el brazo. Un tatuaje que él mismo nos revela que llegó a la mujer del jugador. Además, agradece lo bien que se tomó la canción, sueña con conocerlo en persona y... comenta que por él está dispuesto a hacerse del Real Madrid.