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Adri Navarro nos canta su famosa canción y le hace una petición a Cucurella: "Ojalá pueda tomarme una paella con él"

Reportaje a Adri Navarro, el autor de la canción de Cucurella se come una paella
Reportaje a Adri Navarro, el autor de la canción 'Cucurella se come una paella'. Entrevista: Tito González. Montaje: Fran Duarte
Entrevista: Tito González. Montaje: Fran Duarte
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MálagaSi una canción se hizo viral durante la Eurocopa que ganó España fue esa que dice así: "Cucu, Cucurella...". Sólo con ese inicio, cualquier persona ya sabe cómo continuar con un tema que creó Adri Navarro. Ahora, en pleno Mundial 2026 y a horas de que la Selección Española dispute su segundo partido, ElDesmarque ha pasado un rato con él.

Como se puede ver en el vídeo superior, Adri Navarro no oculta que está "obsesionado" con Cucurella, cuyo apellido se llegó a tatuar en el brazo. Un tatuaje que él mismo nos revela que llegó a la mujer del jugador. Además, agradece lo bien que se tomó la canción, sueña con conocerlo en persona y... comenta que por él está dispuesto a hacerse del Real Madrid.

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