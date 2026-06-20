Fran Fuentes 20 JUN 2026 - 17:50h.

"Si mejora la definición, le veo el año que viene en el Real Madrid", asegura una leyenda del fútbol

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Ayyoub Bouaddi está siendo una de las sensaciones en este Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. A sus 18 años, el mediocentro de Marruecos ha demostrado mucho temple e inteligencia, así como capacidad para dirigir el juego de una selección que está apostando mucho por tener el balón y desarbolar a través de la posesión. En este sentido, su buen partido contra Brasil lo refrendó con otra gran actuación frente a Escocia, y se jugarán la última plaza del grupo frente a Haití, muy pendientes de lo que la Canarinha haga frente al conjunto escocés. Ahora, es Brahim Díaz, jugador del Real Madrid, quien bendice el futuro del centrocampista del Lille y ha respondido a su fichaje por el conjunto blanco.

Lo ha hecho ante los micrófonos de DAZN España: "Bueno, sí, es un jugador muy bueno. Y, además, solo tiene 18 años. Tiene mucha personalidad, y mucha madurez además para la edad que tiene", reconoce. En este sentido, también da la cara por él a nivel personal, más allá de su calidad futbolística: "Sí, está jugando muy bien. Además, es un gran chico. Estamos muy contentos con él aquí", asegura el centrocampista blanco, quien está siendo una de las piedras angulares de la selección de Marruecos.

No solo Brahim: Giroud ve a Ayyoub Bouaddi en el Real Madrid: "60 o 70 millones"

De este modo, queda claro que Ayyoub Bouaddi es una de las sensaciones de la Copa del Mundo en estas primeras dos jornadas. Ha sido un compañero suyo como Oliver Giroud quien explica los puntos positivos que tiene el jugador: "Me ha sorprendido mucho su madurez. También tiene un entorno muy saludable. Tiene la cabeza bien amueblada. gusta que sea un chico tranquilo, seguro de sí mismo. No es como si estuviera fingiendo, sino que está siendo él mismo. Es un regalo tenerle en el equipo, y seguramente en Marruecos estarán contentísimos con él. Es un gran jugador".

En este sentido, el histórico delantero francés le pone un precio de salida "Va a ser muy difícil mantenerlo en el Lille. Cuesta 60 o 70 millones de euros, ese es el precio de mercado ahora", asegura. Además, Olivier Giroud explica qué tiene que pulir Ayyoub Bouaddi para dar el salto a la élite: "Va a ser complicado que se quede en el Lille. Lo único que tiene que mejorar es la finalización. Nos burlamos de él mucho en el equipo con eso. Necesita ser más agresivo de cara a la portería. Si lo consigue, le veo en el Real Madrid el año que viene", sentencia.