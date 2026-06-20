El muro liderado por Omar Alderete manda a casa a Arda Güler: las notas del Turquía-Paraguay

Victoria por la mínima de Paraguay, que se acerca a dieciseisavos y manda a casa a Turquía
Pau Cubarsí responde al uso del catalán en España y al troleo a Borja Iglesias: "Alguna puyita"
Paraguay da un paso de gigante hacia los dieciseisavos de final del Mundial 2026 al imponerse por 0-1 a Turquía gracias a un tempranero tanto de Matías Galarza. La Albirroja supo resistir durante toda la segunda mitad con un futbolista menos por la expulsión de Miguel Almirón y sostuvo su ventaja con una gran actuación defensiva y un inspirado Orlando Gill bajo palos. La derrota deja a Turquía matemáticamente eliminada del torneo tras sumar dos derrotas en sus dos primeros encuentros, mientras que Paraguay suma tres puntos de enorme valor y llegará a la última jornada con opciones de sellar su clasificación para las eliminatorias.
Las notas de Turquía: adiós al sueño
- Uğurcan Çakır (5'5): No tuvo responsabilidad directa en el gol, pero tampoco apareció con una intervención que mantuviera vivo al equipo. Partido correcto sin ser determinante.
- Mert Müldür (6'5): El más peligroso de Turquía. Se incorporó constantemente al ataque y fue de los pocos que mantuvo el nivel durante los 90 minutos.
- Abdülkerim Bardakcı (5): Cumplió en la salida de balón, aunque la defensa volvió a conceder demasiado pronto. Le faltó contundencia en momentos importantes.
- Merih Demiral (5,5): Ganó varios duelos, pero no consiguió liderar una zaga que encajó en la primera llegada seria de Paraguay.
- Ferdi Kadıoğlu (5'5): Mucho recorrido, pero escasa eficacia. Llegó con frecuencia al último tercio sin encontrar centros ni pases decisivos.
- İsmail Yüksek (5): Trabajó en la recuperación, aunque el centro del campo perdió demasiados balones y nunca logró imponer el ritmo que necesitaba el partido.
- Hakan Çalhanoğlu (6): Asumió la responsabilidad con balón y movió al equipo, pero de un jugador de su jerarquía se esperaba más influencia ante un rival en inferioridad numérica.
- Arda Güler (6): Dejó detalles de calidad y fue el futbolista con más imaginación, aunque volvió a faltarle continuidad en los metros decisivos.
- Kenan Yıldız (5): Muy voluntarioso, pero poco efectivo. Le costó superar a su marcador y apenas generó ocasiones claras.
- Yunus Akgün (5): Desaparecido durante demasiadas fases del encuentro. No consiguió desequilibrar por banda.
- Kerem Aktürkoğlu (5): Intentó encarar, pero tomó malas decisiones y no encontró espacios.
También jugaron: Barış Alper Yılmaz (4'5), Can Uzun (5), Eren Elmalı (5,5), Orkun Kökçü (5) y Deniz Gül (5).
Las notas de Paraguay: un muro infranqueable
- Orlando Gill (8'5): El mejor del partido. Muy seguro bajo palos y decisivo con varias intervenciones que sostuvieron la ventaja.
- Juan Cáceres (7): Intenso en defensa y siempre concentrado. Supo sufrir en un partido de enorme exigencia.
- Gustavo Gómez (8): Imperial como líder de la zaga. Ganó numerosos duelos y transmitió seguridad durante todo el encuentro.
- Omar Alderete (7): Muy sólido en el marcaje y eficaz despejando balones en los momentos de mayor presión turca.
- Junior Alonso (7): Cumplió tanto en defensa como en la salida de balón. Partido muy serio.
- Andrés Cubas (7): Fundamental en el centro del campo. Multiplicó esfuerzos para cerrar espacios y recuperar balones.
- Diego Gómez (6'5): Trabajo constante en la medular y sacrificio defensivo hasta ser sustituido.
- Matías Galarza (8): Marcó el único gol del partido y realizó un enorme despliegue físico. Determinante en la victoria.
- Julio Enciso (7): Fue el futbolista con más imaginación en ataque. Generó peligro y asistió bien a sus compañeros.
- Miguel Almirón (4): Hasta su expulsión había participado con intensidad, pero dejó a su equipo con diez en un momento delicado. Su roja condicionó el resto del partido.
- Isidro Pitta (6): Dio aire al equipo en ataque y ayudó a fijar a los centrales en la segunda parte.
También jugaron: Damián Bobadilla (5'5), Gustavo Velázquez (6), Alexandro Maidana (6), Gabriel Ávalos (SC) y José Canale (SC).