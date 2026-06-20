El muro liderado por Omar Alderete manda a casa a Arda Güler: las notas del Turquía-Paraguay

Alberto Cercós García 20 JUN 2026 - 08:01h.

Victoria por la mínima de Paraguay, que se acerca a dieciseisavos y manda a casa a Turquía

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Paraguay da un paso de gigante hacia los dieciseisavos de final del Mundial 2026 al imponerse por 0-1 a Turquía gracias a un tempranero tanto de Matías Galarza. La Albirroja supo resistir durante toda la segunda mitad con un futbolista menos por la expulsión de Miguel Almirón y sostuvo su ventaja con una gran actuación defensiva y un inspirado Orlando Gill bajo palos. La derrota deja a Turquía matemáticamente eliminada del torneo tras sumar dos derrotas en sus dos primeros encuentros, mientras que Paraguay suma tres puntos de enorme valor y llegará a la última jornada con opciones de sellar su clasificación para las eliminatorias.

Las notas de Turquía: adiós al sueño

Uğurcan Çakır (5'5): No tuvo responsabilidad directa en el gol, pero tampoco apareció con una intervención que mantuviera vivo al equipo. Partido correcto sin ser determinante.

No tuvo responsabilidad directa en el gol, pero tampoco apareció con una intervención que mantuviera vivo al equipo. Partido correcto sin ser determinante. Mert Müldür (6'5): El más peligroso de Turquía. Se incorporó constantemente al ataque y fue de los pocos que mantuvo el nivel durante los 90 minutos.

El más peligroso de Turquía. Se incorporó constantemente al ataque y fue de los pocos que mantuvo el nivel durante los 90 minutos. Abdülkerim Bardakcı (5): Cumplió en la salida de balón, aunque la defensa volvió a conceder demasiado pronto. Le faltó contundencia en momentos importantes.

Cumplió en la salida de balón, aunque la defensa volvió a conceder demasiado pronto. Le faltó contundencia en momentos importantes. Merih Demiral (5,5): Ganó varios duelos, pero no consiguió liderar una zaga que encajó en la primera llegada seria de Paraguay.

Ganó varios duelos, pero no consiguió liderar una zaga que encajó en la primera llegada seria de Paraguay. Ferdi Kadıoğlu (5'5): Mucho recorrido, pero escasa eficacia. Llegó con frecuencia al último tercio sin encontrar centros ni pases decisivos.

Mucho recorrido, pero escasa eficacia. Llegó con frecuencia al último tercio sin encontrar centros ni pases decisivos. İsmail Yüksek (5): Trabajó en la recuperación, aunque el centro del campo perdió demasiados balones y nunca logró imponer el ritmo que necesitaba el partido.

Trabajó en la recuperación, aunque el centro del campo perdió demasiados balones y nunca logró imponer el ritmo que necesitaba el partido. Hakan Çalhanoğlu (6): Asumió la responsabilidad con balón y movió al equipo, pero de un jugador de su jerarquía se esperaba más influencia ante un rival en inferioridad numérica.

Asumió la responsabilidad con balón y movió al equipo, pero de un jugador de su jerarquía se esperaba más influencia ante un rival en inferioridad numérica. Arda Güler (6): Dejó detalles de calidad y fue el futbolista con más imaginación, aunque volvió a faltarle continuidad en los metros decisivos.

Dejó detalles de calidad y fue el futbolista con más imaginación, aunque volvió a faltarle continuidad en los metros decisivos. Kenan Yıldız (5): Muy voluntarioso, pero poco efectivo. Le costó superar a su marcador y apenas generó ocasiones claras.

Muy voluntarioso, pero poco efectivo. Le costó superar a su marcador y apenas generó ocasiones claras. Yunus Akgün (5): Desaparecido durante demasiadas fases del encuentro. No consiguió desequilibrar por banda.

Desaparecido durante demasiadas fases del encuentro. No consiguió desequilibrar por banda. Kerem Aktürkoğlu (5): Intentó encarar, pero tomó malas decisiones y no encontró espacios.

También jugaron: Barış Alper Yılmaz (4'5), Can Uzun (5), Eren Elmalı (5,5), Orkun Kökçü (5) y Deniz Gül (5).

Las notas de Paraguay: un muro infranqueable

Orlando Gill (8'5): El mejor del partido. Muy seguro bajo palos y decisivo con varias intervenciones que sostuvieron la ventaja.

El mejor del partido. Muy seguro bajo palos y decisivo con varias intervenciones que sostuvieron la ventaja. Juan Cáceres (7): Intenso en defensa y siempre concentrado. Supo sufrir en un partido de enorme exigencia.

Intenso en defensa y siempre concentrado. Supo sufrir en un partido de enorme exigencia. Gustavo Gómez (8): Imperial como líder de la zaga. Ganó numerosos duelos y transmitió seguridad durante todo el encuentro.

Imperial como líder de la zaga. Ganó numerosos duelos y transmitió seguridad durante todo el encuentro. Omar Alderete (7): Muy sólido en el marcaje y eficaz despejando balones en los momentos de mayor presión turca.

Muy sólido en el marcaje y eficaz despejando balones en los momentos de mayor presión turca. Junior Alonso (7): Cumplió tanto en defensa como en la salida de balón. Partido muy serio.

Cumplió tanto en defensa como en la salida de balón. Partido muy serio. Andrés Cubas (7): Fundamental en el centro del campo. Multiplicó esfuerzos para cerrar espacios y recuperar balones.

Fundamental en el centro del campo. Multiplicó esfuerzos para cerrar espacios y recuperar balones. Diego Gómez (6'5): Trabajo constante en la medular y sacrificio defensivo hasta ser sustituido.

Trabajo constante en la medular y sacrificio defensivo hasta ser sustituido. Matías Galarza (8): Marcó el único gol del partido y realizó un enorme despliegue físico. Determinante en la victoria.

Marcó el único gol del partido y realizó un enorme despliegue físico. Determinante en la victoria. Julio Enciso (7): Fue el futbolista con más imaginación en ataque. Generó peligro y asistió bien a sus compañeros.

Fue el futbolista con más imaginación en ataque. Generó peligro y asistió bien a sus compañeros. Miguel Almirón (4): Hasta su expulsión había participado con intensidad, pero dejó a su equipo con diez en un momento delicado. Su roja condicionó el resto del partido.

Hasta su expulsión había participado con intensidad, pero dejó a su equipo con diez en un momento delicado. Su roja condicionó el resto del partido. Isidro Pitta (6): Dio aire al equipo en ataque y ayudó a fijar a los centrales en la segunda parte.

También jugaron: Damián Bobadilla (5'5), Gustavo Velázquez (6), Alexandro Maidana (6), Gabriel Ávalos (SC) y José Canale (SC).