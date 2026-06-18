España se mediría a México y tendría un cuadro temible hacia la final

Calendario completo del Mundial 2026, fechas, horarios y sedes de España y todos los partidos

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El Mundial 2026 acaba de cerrar su primer capítulo. Esta noche se han disputado los últimos partidos de la jornada 1 con los triunfos de Colombia y Ghana. Así pues, las 48 selecciones han debutado ya en el torneo, marcado hasta la fecha en clave nacional por el patinazo de España ante una Cabo Verde a la que fue incapaz de anotar ningún gol.

Con la primera jornada disputada, en ElDesmarque aprovechamos la ocasión para repasar cómo quedarían los emparejamientos de dieciseisavos de final y todos los cruces hacia la gran final con la clasificación actual de los 12 grupos. Cabe recordar que el cuadro de cruces está marcado por la posición de cada equipo en la fase de grupos y condicionado, a su vez, por el reparto de terceros. Los ocho mejores terceros obtendrán un billete a dieciseisavos, por lo que sólo quedarán 16 selecciones eliminadas tras los 72 primeros encuentros. La ubicación en el cuadro de los terceros dependerá de la combinación de terceros que se clasifiquen.

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Cuadro del Mundial 2026 tras la jornada 1: España, ante México

España ocupa actualmente la tercera posición del Grupo H, aunque está empatada a puntos a Uruguay, Arabia Saudí y Cabo Verde. Los criterios de desempate en caso de igualdad a puntos marcan primero el enfrentamiento directo, luego la diferencia de goles general, posteriormente el fair play y, por último, el ranking FIFA. Los dos primeros del Grupo H se medirán en dieciseisavos a los dos primeros del grupo J, formado por Argentina, Austria, Jordania y Argelia.

De momento, y tras cerrarse toda la jornada 1, las ocho mejores terceras serían Países Bajos, Bélgica, Brasil, Qatar, Portugal, España, República Checa y Ecuador, mientras que quedarían eliminadas Panamá, Jordania, Senegal y Turquía. Es decir, que las terceras clasificadas pertenecen a los grupos ABCEFGHK.

Así pues, con la clasificación actual, España se mediría a México en dieciseisavos de final por la parte derecha del cuadro. Posteriormente, en caso de llegar a octavos, se cruzaría con el ganador del Inglaterra-Portugal. Si llegara a cuartos, le podría tocar Francia. Y si llegara a semifinales y se cumplieran los pronósticos, le podría tocar Argentina.

El lado izquierdo del cuadro sería mucho más amable. Habría un Alemania-Brasil en dieciseisavos y, a partir de ahí, el ganador tendría un camino ciertamente cómodo para llegar al menos a semifinales, donde podría cruzarse con Uruguay.

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En cualquier caso, este cuadro está elaborado en base a las clasificaciones de los 12 de grupos de la jornada 1. Como es evidente, todas las clasificaciones sufrirán muchas variaciones durante las dos próximas jornadas, empezando por los partidos de este mismo jueves, por lo que de momento es poco revelador. Sí sirve, eso sí, para ir teniendo una noción de cómo podrían funcionar los cruces a partir de la ronda eliminatoria.