Javi Rayo 18 JUN 2026 - 07:26h.

Luis Díaz lideró la victoria 1-3 de Colombia ante Uzbekistán

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Luis Díaz ha sido el líder de una Colombia que se ha estrenado en el Mundial con victoria ante Uzbekistán. Daniel Muñoz, el propio Luis Díaz y Jaminton Campaz fueron los goleadores del conjunto cafetero. Por su parte, Fayzullaev hizo el tanto del combinado uzbeko. Estas son las notas de los jugadores del Uzbekistán-Colombia.

Las notas de Uzbekistán

Yusupov (5): No fue su mejor noche. Se llevó tres goles y en gol de Luis Díaz pudo hacer bastante más.

Khusanov (5): Sufrió y mucho con las carreras de Luis Díaz. No le quedó más remedio que sacar la tijera para cortar. Vio tarjeta amarilla por una entrada a destiempo.

Abdullaev (4): Nada acertado sacando el balón y frágil en el cuerpo a cuerpo con los atacantes colombianos.

Ashurmatov (6): El mejor defensa uzbeco. Bien en los duelos aéreos y bloqueó una ocasión muy clara de James Rodríguez. Acabó acalambrado y salió sustituido.

Karimov (6,5): De los pocos que creó peligro en la Selección uzbeca. Estuvo a punto de marcar pero el balón se estrelló en el larguero. Bien en las ayudas defensivas.

Mozgovoy (6): Bien en defensa y bien en ataque. Box to box de manual. Pudo incluso marcar y fue clave en la jugada que acabó en el gol de su equipo.

Shurkov (4): Muy poquito juego en sus botas. Uzbekistán anduvo perdida en el medio campo y gran culpa la tuvo él.

Nasrullaev (3): No aportó nada desde el carril izquierdo. Ni en ataque ni en defensa. Fue sustituido al descanso.

Fayzullaev (8): Estuvo pillo para coger el rechace del poste y marcar el único gol de su equipo. Directo a la historia tras anotar el primer gol de Uzbekistán en los Mundiales.

Uronov (4): Sustituido al descanso. Se suponía que iba a hacer de enganche entro el centro del campo y el delantero, pero no estuvo asociativo. Poco fútbol en sus botas.

Shoumurodov (5): Luces y sombras. Participó indirectamente en el gol de su equipo pero perdió la pelota que acabó en el gol de Luis Díaz.

En la segunda parte, Fabio Cannavaro dio entrada a Khamdamov (6), Sayfiev (5), Amonov (5), Urozov (SC) y ya en el descuento a Sergeev (SC).

Las notas de Colombia

Camilo Vargas (5): El guardameta colombiano tuvo un partido de lo más tranquilo pero no estuvo acertado en el gol uzbeko.

Daniel Muñoz (8): El defensa del Crystal Palace hizo lo más difícil, abrir la lata. Definió como si fuera un delantero pese a ser defensa. Por ponerle un pero, se mostró frágil en defensa y Uzbekistán atacó siempre su costado.

Davison Sánchez (7): Partido notable del defensa colombiano. Bien en los duelos aéreos y jefe absoluto de la defensa. Contuvo bien a los delanteros de Uzbekistán.

Lucumi (6): No tuvo su mejor encuentro. Se mostró irregular durante el partido y sufrió ante la corpulencia de los delanteros uzbekos.

Mojica (5): El peor defensa de la zaga. Como viene siendo costumbre, el futbolista del Mallorca vio una amarilla en el minuto 7 que le condicionó todo el partido. Centros poco acertados desde la banda.

Gustavo Puerta (7): El centrocampista más creativo. Filtró pases y de sus botas salió la asistencia para el tanto de Luis Díaz.

J. Lerma (7): Notable en la sala de máquinas de Colombia. Pudo incluso marcar. Mantuvo a su equipo y generó juego.

Jhon Arias (7): No marcó ni asistió pero rompió el bloque bajo de Uzbekistán. Desequilibrante y regateador. Buen partido.

James Rodríguez (7,5): Gran partido del ex del Real Madrid. Salió enchufado, agarró la pelota y fue el encargado de abastecer a la delantera. Estuvo cerca del gol con un remate a puerta.

Luis Suárez (7): Trabajo gris, pero efectivo. No marcó pero fue el encargado de fijar a los centrales uzbecos para que sus compañeros llegaran desde segunda línea. Y funcionó.

Luis Díaz (9): Qué decir del jugador del Bayer. Asistió en el primer gol y él solito se fabricó el segundo de Colombia. Además, generó peligro constantemente.

Ya en la segunda parte, Néstor Lorenzo introdujo en el campo a Campaz (8,5), Cucho Hernández (7), Ríos (SC), Gomez (SC) y Castano (SC).