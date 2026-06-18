Javi Rayo 18 JUN 2026 - 06:36h.

Al exportero no le ha gustado el nivel mostrado por los dos cracks

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Santi Cañizares ha valorado el debut de Cristiano Ronaldo y Luka Modric en el Mundial. A sus 41 y 40 años respectivamente, los dos exjugadores del Real Madrid no han mostrado el nivel que tenían antaño. El exportero no ha dudado en cuestionar si es bueno que dos jugadores de talla mundial como son el portugués y el croata hayan llegado con tan elevada edad a la cita mundialista. Así lo ponía encima de la mesa en su intervención en El Partidazo de Cope.

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Santi Cañizares: "Me resulta feo verles en el ocaso de su carrera"

"Hemos visto a una Inglaterra en forma, a Francia con ese evidente potencial que tiene, a Leo Messi, volverle a ver así es maravilloso... Para mí, me entristece mucho ver a Luka Modric y Cristiano Ronaldo en estas condiciones en las que les he visto hoy. Ha sido lo peor para mí del día. Son jugadores a los que tengo gran estima y verles en el ocaso de su carrera me resulta feo", afirmaba Santi Cañizares.

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Lo cierto es que ni Cristiano Ronaldo ni Luka Modric tuvieron su mejor día y las estadísticas lo demuestran:

Cristiano Ronaldo

El portugués se fue de vacío ante el Congo. Ni gol ni asistencia. Sólo tres remates durante el partido pero ninguno a puerta. Sólo dio 19 pases, 15 en campo rival y 4 en campo propio. No completó ni un regate y perdió tres posesiones. Cero contribuciones en defensa y tan sólo una recuperación en los más de 90 minutos que jugó.

Luka Modric

El crota ni asistió, ni marcó. Un error suyo -impropio de un jugador veterano como él- acabó en el penalti que transformó Kane para poner el 1-0. Aunque no falló ni un sólo pase, solo dio 27 en los 58 minutos que estuvo en el campo. Ni un regate completado y dos posesiones perdidas. En materia defensiva, sólo una recuperación de balón.