Competicion:
La locura se instaura en Kinshasa para celebrar el empate de RD Congo contra Portugal
Los ciudadanos de Kinshasa se han lanzado a la calle a celebrar el histórico empate contra la Portugal de Cristiano Ronaldo
Por qué Leo Messi y Cristiano Ronaldo llevan un parche especial en el Mundial
El empate de RD Congo contra Portugal se ha celebrado en Kinshasa como si hubiesen ganado el Mundial. Y no es para menos porque con el gol de de Wissa es la primera vez que anotan un gol en una Copa del Mundo. Cabe destacar que es el segundo Mundial que disputan en su historia y los 'leopardos' ya han dado un golpe en la mesa para que les conozca todo el mundo. Un punto vital que además les da bastantes opciones de seguir con vida en los dieciseisavos para seguir haciendo historia. En el vídeo superior puedes ver cómo ha sido la celebración en el Congo.