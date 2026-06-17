Por qué todos los jugadores del Mundial 2026 llevan botas rosas

Fran Duarte Madrid, 17 JUN 2026 - 20:46h.

La mayoría de los jugadores que disputan el Mundial 2026 lo hacen con el mismo color de botas: el rosa

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En este comienzo del Mundial 2026 muchos se han fijado en un detalle: casi todos los jugadores van con botas de color rosa. ¿Es que todos los futbolistas se han puesto de acuerdo o existe algún motivo comercial detrás? Nike ha querido responder a esta cuestión y ha explicado a qué se debe.

Nike explica por qué todas las botas son rosas en el Mundial

Uno de los responsables de la famosa marca en el calzado de fútbol ha querido dar respuesta al color de calzado tan llamativo que comparten muchos de los futbolistas que disputan el torneo. Según Odinga Nimako, en una entrevista en The Athletic, el color rosa de las botas se basa en una ventaja psicológica que proporciona a los jugadores. “Lo que siempre nos dicen nuestros consumidores y deportistas es que cuando llevas un color como el rosa, que es tan llamativo y brillante, es como si... tuvieras que ser realmente bueno para llevarlo”, explica Nimako después de que las investigaciones de la marca revelasen que los futbolistas buscan estos colores llamativos y brillantes para reforzar su confianza en momentos de alta presión.

Pero este color también se basa en una decisión comercial, puesto que el rosa es el color que más destaca sobre el césped verde, lo que explica que otras marcas como Puma y Adidas también usen el color rosa en sus botas. Pero al llevar todos el mismo color rosa sucede un problema y es que ningún futbolista destaca si todos llevan las mismas botas. Por lo que se puede decir que esta decisión, a pesar de ser beneficiosa para el juego de los futbolistas, no va a hacer que las botas destaquen y podría acabar repercutiendo negativamente en las ventas de este tipo de calzado. Lo que sí está claro es que este Mundial va a pasar a la historia por esta curiosidad y veremos si para otros torneos o competiciones siguen manteniendo esta estrategia.