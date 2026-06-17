Fran Duarte Madrid, 17 JUN 2026 - 18:54h.

Ivana Knöll regresa a una Copa del Mundo después de convertirse en 'La Novia del Mundial' en Qatar 2022

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Siguen debutando selecciones en este Mundial de México, Estados Unidos y Canadá y ahora le toca el turno de Inglaterra y Croacia. Ambas selecciones protagonizan uno de los mejores partidos del Mundial en su debut y será la oportunidad ideal para ver de nuevo a jugadores como Jude Bellingham o Luka Modric. Sin embargo, como en todos los mundiales hay aficionados que se vuelven casi igual de famosos que los futbolistas. Ese es el caso de Ivana Knöll, la modelo croata que pasó a la historia durante el Mundial de Fútbol de 2022 en Qatar y que se ganó el apodo de “La novia del Mundial”.

Ya es una tradición en este torneo y cada cuatro años las redes sociales suelen escoger a “la novia del mundial”, pero con Ivana Knöll adquirió otro mensaje. El torneo se disputó en Qatar en 2022 y desafió al sistema que implementaron desde el país violando el estricto código de vestimenta impuesto a las mujeres durante el torneo.

Ivana Knöll regresa a la Copa del Mundo

Pues ahora la modelo y DJ ha vuelto a una Copa del Mundo y, aunque esta vez no se enfrenta a un código de vestimenta como sucedió en Qatar, Ivana no ha querido dejar a su selección y ha viajado junto al resto de hinchas croatas para animar a su país durante el torneo. Su llegada ha sido igual de impactante a como fue en Qatar. La autodenominada ‘Knöll Doll’ ha liderado el corteo de la afición croata llevando en primera fila una llamativa bandera gigantesca que ha invadido las calles de Dallas en la previa del Inglaterra – Croacia.

Más allá de dar todo su apoyo en esta previa y luego en las gradas del estadio, en este Mundial 2026 también será la encargada de animar el ‘After Party’ tras el pitido final en el debut de Inglaterra y Croacia. “La fiesta después del Mundial en Dallas. Justo después del primer partido, celebramos juntos”, ha avisado en sus redes sociales. Seguro que en los próximos días volverá a aparecer en las gradas llamando la atención de todos los espectadores.