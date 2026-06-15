Fran Duarte Madrid, 15 JUN 2026 - 19:02h.

Claudia Rodríguez, la mujer de Marc Cucurella, ya adelantó hace un año en una entrevista con Mediaset que su residencia sería España

Claudia Rodríguez, mujer de Cucurella, y la foto inédita tras su fichaje por el Real Madrid: "Exploto de orgullo y felicidad"

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Marc Cucurella ya es nuevo jugador del Real Madrid. Otro fichaje que Florentino Pérez arrebata a Atlético de Madrid y FC Barcelona, los principales rivales del club blanco. Un fichaje que deja clara la estrategia del Madrid esta temporada durante el mercado veraniego: traer jugadores a los que se les pueda sacar rendimiento inmediato en una temporada en la que el Real Madrid tiene que conseguir un título como sea.

Claudia Rodríguez ya adelantó que su residencia sería España

Lo cierto es que ha sido un fichaje que nadie esperaba y menos aún cuando parecía estar claro su futuro como jugador rojiblanco o culé. Sin embargo, su mujer, Claudia Rodríguez, ya dejó algunas pistas en el programa ‘Madres: Desde el Corazón’, el videopodcast de Mediaset Infinity presentado por Cruz Sánchez de Lara. Durante la entrevista, Claudia desveló lo inestable e impredecible puede ser la vida de un futbolista. “Estaba en la habitación del hospital con los representantes de Marc porque estaban al teléfono, con llamadas, idas y venidas porque iba a fichar por el Brighton. Yo recuerdo estar recién parida y ellos hablando de qué vamos a hacer, qué no, para dónde vamos", recordaba de su fichaje por Brighton cuando salieron de España.

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Claudia quiso dejar clara su preferencia por España a pesar de haber vivido muy cómodamente en Londres. "Estamos tranquilos porque es temporal, pero nuestra residencia final será España. ¡Como España no hay nada!", aseguró su mujer hace justo un año, después de ganar la Conference League con el Chelsea. Una manera muy sutil de decir que ya estaban pensando en regresar a España desde el verano pasado.

El lado más personal de Marc Cucurella

En el programa, que puedes ver de nuevo en Mediaset Infinity, Claudia Rodríguez habló también de cómo gestionó Marc que su hijo mayor Mateo fuese diagnosticado con autismo. “Lo pasamos muy mal, algo así te puede separar o unir porque es un tema muy complicado, pero nosotros nos unimos muchísimo y siempre pensando en el bien de Mateo”, recuerda Claudia. Después de ese momento, Marc y su familia se han involucrado mucho en dar visibilidad a esta enfermedad y concienciar en gran medida la sociedad.