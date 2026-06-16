Fran Duarte Madrid, 16 JUN 2026 - 18:27h.

La hija de Joaquín Sánchez ha hecho oficial su romance con Antoñito, futbolista que ha jugado en el Málaga, Cádiz y Newcastle

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Daniela Sánchez, hija de Joaquín el mítico capitán del Betis y leyenda verdiblanca, ha confirmado su relación con Antonio Cordero, futbolista más conocido como Antoñito y cedido por el Newcastle en el Cádiz. La hija mayor de Joaquín, de 19 años, confirmó hace tan solo unos meses que estaba “sola, solísima” en una entrevista con Nacho Pla después de romper con una pareja con la que estuvo tres años de relación. “Le quiero mucho todavía, pero se acabó. Jugaba en la cantera del Betis”, comentó Daniela en la mencionada entrevista.

Daniela Sánchez y Antonio Cordero confirman su relación

Pero parece que esa situación ha cambiado y ha hecho oficial su romance con Antoñito, jugador promesa del Málaga CF que puso rumbo a Newcastle después de su fichaje por 2 millones de euros. Cordero ha jugado cedido esta temporada en el Cádiz CF y ahora disfruta de sus cortas vacaciones junto a Daniela. Ambos han estado disfrutando de una escapada romántica en Tenerife y no han dudado en subir fotos juntos del viaje para oficializar su relación. Incluso comparten la misma pulsera con el símbolo del infinito, algo que denota lo felices y enamorados que se encuentran en estos momentos.

En sus publicaciones podemos intuir más detalles de su escapada: estuvieron en Siam Park, cerca de Costa Adeje por el sur de Tenerife, y pudieron disfrutar con intimidad de una cena romántica en su última noche en la isla. Un viaje que ha durado hasta el martes 16 de junio cuando ya se han despedido de la isla. “No está mal el plan”, ha publicado Antoñito acompañando las fotos de su escapada juntos, mientras Daniela ha titulado su carrusel de fotos definiendo las imágenes como “días bonitos”.

El futuro de Antonio Cordero

Antoñito ha terminado su cesión en el Cádiz y ahora deberá regresar a Inglaterra antes de decidir qué hacer con su futuro. Hay varios clubes de España interesados en el futbolista de 19 años nacido en Jerez de la Frontera y, de cumplirse el sueño del ascenso en Málaga, ya hay quien especula con el regreso del hijo pródigo a La Rosaleda, que le quedaría mucho más cerca de Sevilla para ir a ver a Daniela.