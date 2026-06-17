Javi Rayo 17 JUN 2026 - 09:33h.

Mbappé compara las diferencias entre vivir en Madrid y hacerlo en París

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Kylian Mbappé ha concedido una divertida entrevista a Le Parisien justo antes de su doblete en el Mundial ante Senegal. Esta vez ha sido una charla más diferente de lo normal y es que los encargados de hacerle las preguntas han sido sus propios compañeros de la Selección Francesa. Aunque no suele hablar de su vida privada, el futbolista del Real Madrid ha dado algunos detalles de cómo vive en la capital de España, y a dónde suele ir. En algunas de esas salidas, como no podía ser de otra forma, ha estado presente su novia, la actriz Ester Expósito.

"En Madrid puedo salir a la calle sin guardaespaldas"

"En Madrid puedo vivir mucho más que en Francia. Puedo salir y entrar sin guardaespaldas. Puedo hacer actividades que jamás pensé. La vida en Madrid es mucho más tranquila para mí. Obviamente soy Kilian pero puedo hacer cosas más normales, cosas que no son importantes para el resto de personas. Cuando llego a París no es posible, no es posible. En Madrid hay una cultura diferente. En Madrid tengo la posibilidad de hacer y vivir otras cosas y lo hago con gran placer", explica el crack francés a las preguntas de sus compañeros.

Mbappé señala que con el paso de los años ha podido prepararse para ser famoso y que a día de hoy ya puede lidiar con ello: "Es algo para lo que nunca te preparas, pero acabas adaptándote. Acepto en lo que me he convertido y me adapto. Estoy muy contento en Madrid". No es la primera vez desde que fichó por el conjunto blanco que el ariete de Brondy habla de la calidad de vida que ha ganado desde que vive en Madrid. El pasado mes de marzo señaló que el buen tiempo y la buena comida le hacen "estar en paz" consigo mismo, lo que le ayuda a rendir dentro del terreno de juego.