Michael Olise y Kylian Mbappé se estrenan en el Mundial como la sociedad letal con la que sueña el madridismo

Fran Duarte Madrid, 16 JUN 2026 - 23:09h.

Mbappé ha encontrado en Olise a su socio ideal y ya se han presentado en este Mundial como los principales 'cocos' para el resto de selecciones

Los expertos arbitrales se pronuncia con el polémico penalti no pitado a Mbappé: "Llega tarde"

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Francia ha debutado en la Copa del Mundo demostrando al mundo que tienen a los dos mejores jugadores del planeta. Kylian Mbappé y Michael Olise son los delanteros que cualquier equipo querría tener y si además le sumas a Dembelé y Doué, recientes campeones de Europa con el PSG, el ataque de los galos mete miedo a cualquier selección. Una pareja de delanteros con la que siguen soñando por tener clubes como el Real Madrid y que, de momento, hay que conformarse con ver solo con Francia.

Pese a que el primer tiempo ha sido bastante lamentable por parte de la selección entrenada por Didier Deschamps, los galos han cambiado su actitud en el segundo tiempo. De hecho, Mbappé no estaba teniendo su mejor día y estaba recordando a sus peores momentos con el Real Madrid esta temporada. Ha tenido que aparecer Michael Olise para que el ’10’ de Francia volviese a su mejor nivel.

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Olise y Mbappé, una sociedad letal

Primero, Olise le ha dado un balón (por no decir un regalo) a Mbappé. Uno de estos pases que sortean la línea defensiva al completo y con los que sueña todo nueve. Esta vez Kylian no ha estado acertado de cara a portería, pero servía como el primer aviso de esta dupla letal que promete dar mucha guerra en el Mundial. Poco después llegó otro pase muy similar de Olise al que Mbappé o bien no se lo esperaba o no arrancó a tiempo para llegar a controlar. De nuevo, otro pase magistral.

La guinda no llegó hasta el minuto 66, con otro pase de Michael Olise para deleitarse. Esta vez, Mbappé no ha perdonado y ha definido a la perfección para superar a Mbaye con especial detalle en ese pase tocado por una bota celestial que le dejaba solo.

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Al borde del final Kylian anotó su segundo gol (el tercero para Francia), con un disparo marca de la casa y casi desde su casa que ha levantado a todos los espectadores de sus asientos contentos por haber pagado la entrada para ver a estos dos animales. Dos goles con los que Mbappé llega a la cifra de los 14 goles en solo 15 partidos de la Copa del Mundo, superando a Leo Messi y a 2 de Klose, el máximo goleador. Un récord que parece escrito ya que acabará superando este mismo año a sus 27 años. En definitiva, se puede decir que la sociedad que forman Olise y Mbappé puede dominar, literalmente, el mundo.