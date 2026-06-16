Deschamps le copia el truco al PSG de Luis Enrique con el insólito saque de centro

Celia Pérez 16 JUN 2026 - 21:53h.

La ha realizado el conjunto parisino en más de una ocasión

La cruda realidad de los jugadores de Irán en el Mundial 2026: “Estamos cansados”

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Este martes ha llegado el turno de Francia y su debut en el Mundial de 2026. Frente a Senegal, Didier Deschamps ha decidido optar por un once el que cuenta con Doué, Olise y Dembélé para acompañar a Kylian Mbappé en punta para un partido en que además ha sorprendido con el pitido inicial por la táctica llevada a cabo y que recuerda mucho a la de Luis Enrique en el PSG.

Y es que el conjunto francés ha decidido iniciar el encuentro con un balón a la banda, lo mismo que ha hecho el PSG de Luis Enrique en más de una ocasión. La idea es iniciar la presión arriba al borde del área. Pierde la posesión, pero gana iniciar una nueva jugada cerca de la portería contraria. Justamente así es cómo ha decidido Didier Deschamps arrancar el debut mundialista de los franceses ante Senegal.

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Una táctica que en su momento ya explicó Luis Enrique y de la que confesó que había copiado del Olympique de Lyon. "Se lo copiamos al Lyon. No voy a decir el motivo de por qué lo hacemos, pero lo vamos a cambiar. Los equipos se adaptan a ti. En el fútbol no hay nada mágico. O dejas de ser previsible o estás muerto. Siempre hay que cambiar cosas, mejorar", explicó en su momento sobre una jugada que de momento también ha decidido copiar Deschamps.

Francia debuta este martes en el Mundial 2026 frente a Senegal en un duelo del grupo I marcado por el recuerdo de una de las mayores sorpresas de la historia reciente de los Mundiales: la victoria por 1-0 de los africanos sobre los entonces campeones del mundo en el partido inaugural de Corea del Sur y Japón 2002. Veinticuatro años después de aquella noche histórica en Seúl, franceses y senegaleses vuelven a cruzarse en una Copa del Mundo.