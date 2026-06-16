Celia Pérez 16 JUN 2026 - 21:28h.

El centrocampista ha atendido a los medios tras el tropiezo frente a Cabo Verde

Qué resultados necesita España para ser primera de grupo y evitar a Argentina

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Mikel Merino ha comparecido este martes en rueda de prensa tras el empate de España frente a Cabo Verde. El centrocampista se mostró confiado, a pesar del tropiezo en el primer partido del Mundial, en que van a “tener recompensa” en el Mundial 2026 y destacó la importancia de Lamine Yamal.

"Es un jugador especial sin duda alguna. Tiene mucho desborde, mucho desequilibrio. Es un perfil distinto de jugador del que había en el campo. Eso también cambia a nivel táctico lo que hicieron los rivales. Empezaron a jugar de otra forma distinta. Comenzaron a acumular más jugadores en su lado y ese desequilibrio hace que otros jugadores tengan más tiempo y espacio en otros lugares del campo. Simplemente un perfil, cambia la estructura y la táctica del partido. Es algo normal y con el nivel que tiene Lamine puede afectar a cualquier partido en cualquier momento", comentó al respecto.

Además, tras el empate de este lunes, Mikel Merino aseguró que la mejor forma de darle la vuelta a la situación es “con una victoria contundente” en el partido ante Arabia Saudí del próximo domingo.

“Personalmente, no soy mucho de mandar mensajes. El mejor mensaje es darle la vuelta a la situación con una victoria contundente en el próximo partido. En los momentos fáciles es fácil hablar de familia, pero cuando hay momentos difíciles es cuando esa familia sale a relucir. En estas horas he visto al equipo muy unido y con ilusión de hacer las cosas bien. El mensaje hay que mandarlo en el próximo partido”, subrayó.

“Contra Escocia pasó algo parecido. Tenemos la experiencia de que haya un poco de alboroto alrededor. Y estamos haciendo las cosas bien sabiendo que somos un buen equipo. La tranquilidad es lo que prima en este momento, no volvernos locos por un resultado que no ha sido positivo”, continuó.