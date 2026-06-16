Qué resultados necesita España para ser primera de grupo y evitar a Argentina

El empate entre Arabia Saudí y Uruguay sonríe a la selección española

La conversación en el vestuario de España tras el empate ante Cabo Verde

Compartir







Patinazo para empezar. España ha arrancado el Mundial 2026 con un inesperado empate ante Cabo Verde, una selección debutante que ha sumado su primer punto en la historia del torneo. Luis de la Fuente no acertó en el planteamiento, en el once ni en los tardíos cambios y el combinado español fue incapaz de derribar el muro cabo caboverdiano, que se limitó a estar bien ordenado y no conceder espacios por dentro.

La buena noticia para España es que Arabia Saudí y Uruguay también empataron de madrugada. La selección charrúa dejó una imagen bastante pobre y acrecentó sus dudas, rascando un punto en el tramo final. Con estos dos resultados, ahora mismo hay un empate total en el Grupo H.

Qué resultados necesita España para ser primera de grupo

De momento, las cuentas son sencillas: España será primera de grupo si gana sus dos partidos ante Arabia Saudí y Uruguay. Eso le permitiría alcanzar los 7 puntos, una cifra que sólo Cabo Verde podría igualar. En el hipotético caso de que Cabo Verde también ganara sus dos partidos, algo que en teoría se antoja bastante complicado, la selección española necesitaría superar la diferencia de goles general respecto a los caboverdianos.

PUEDE INTERESARTE Los 8 datos a los que se agarra la Selección

España también podría ser primera de grupo si consigue un empate y una victoria. Eso sí, a partir de ahí dependería de los resultados de los demás. Se podría dar, por ejemplo, un empate contra Arabia Saudí y un triunfo ante Uruguay que le colocaría con 5 puntos. Eso le dejaría siempre por encima de los uruguayos, pero habría que hacer cuentas con Arabia y Cabo Verde.

Cabe recordar que los dos primeros se clasifican de manera directa a dieciseisavos de final, mientras que los ocho mejores terceros también. Es decir, que para quedar eliminada en fase de grupos habrá que hacer, probablemente, menos de 3 puntos.

PUEDE INTERESARTE El mensaje de Lamine Yamal a la afición de España tras el tropiezo

Los posibles cruces de España en el Mundial 2026

Los rivales de la selección española si queda primera o segunda de grupo saldrán del Grupo J, que está formado por Argentina, Austria, Argelia y Jordania.

Si España queda primera, se enfrentará al segundo del grupo J. Si queda segunda, se enfrentará al primero del grupo J, que muy probablemente podría ser Argentina. Si entre el combinado español y el argentino quedan uno queda primero y el otro segundo, se encontrarán en dieciseisavos de final.

En el hipotético caso de que el equipo de Luis de la Fuente se clasifique como tercera de grupo a dieciseisavos, su ubicación en el cuadro dependería de quiénes son los ocho mejores terceros. Y sus posibles rivales serían los líderes de los grupos I, G, A y L, con Francia, Bélgica, México e Inglaterra como principales opciones.