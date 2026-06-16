Pablo Sánchez 16 JUN 2026 - 07:30h.

España regresa a la maldición del debut, con sólo 5 victorias en 17 mundiales y el buen sabor de Sudáfrica en la memoria

Entró en el segundo tiempo ante Cabo Verde

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El tropiezo de España ante Cabo Verde en la primera jornada del Mundial no estaba en las previsiones de nadie. Ni tan siquiera del más pesimista. El equipo de Luis de la Fuente no pasó del empate si goles ante una selección que achicó agua hasta el pitido final. Nadie fue capaz de ver portería pese a las múltiples llegadas en un duelo del que toca sacar conclusiones para mejorar.

Ni la entrada de jugadores tan relevantes en este vestuario como Lamine Yamal dio frutos. El jugador del Barcelona, tras varias semanas fuera de los terrenos de juego por lesión, volvía al verde en el segundo tiempo para tratar de desatascar el partido. Pero tampoco fue capaz. El resultado final dejó un sabor muy amargo, aunque aún queda mucho por delante.

Tras el partido, la decepción invadió al entorno español, aunque los protagonistas se encargaron de levantar el ánimo ante lo que consideran un pequeño tropiezo al inicio fácil de subsanar. El propio Lamine Yamal quiso dejar un mensaje de ánimo para los millones de españoles que presenciaron el encuentro y que no encuentran explicación al empate ante una selección bastante más inferior.

Las palabras de Lamine en su cuenta de Instagram evidenciaron la confianza que existe en el vestuario y lo poco que afectará anímicamente al grupo este empate. Sus palabras hablan de futuro y de lo convencido que está el equipo de Luis de la Fuente de lograr la segunda estrella.

El mensaje de Lamine Yamal en sus redes

"Primer partido del Mundial y sumamos un punto. Sabemos que esto es una competición larga y que el objetivo aún está lejos, seguiremos trabajando y saldrá todo como lo deseamos no dudéis. Quiero dar gracias a Dios por permitirme volver a jugar después de la lesión, y también a mi familia por estar siempre a mi lado, apoyándome y acompañándome en cada paso de este camino".