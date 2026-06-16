Fran Duarte Madrid, 16 JUN 2026 - 02:15h.

Uruguay rescata un punto después de tirar el primer tiempo ante una Arabia Saudí que amenaza a España para su segundo partido

Cucurella pasa del ruido pero España deja varios suspensos, las notas del debut ante Cabo Verde

Compartir







Tras el debut frustrado de España con el empate contra Cabo Verde, el partido más importante de lo que va de Mundial para la Selección ha sido el Arabia Saudí – Uruguay. El otro partido del grupo H ha adquirido mucha más importancia tras el empate de los de Luis de la Fuente y el liderato se ha disputado en este choque. Un partido que será clave en la clasificación final de esta fase de grupos que se ha saldado con un sorprendente empate (1-1) que beneficia sobre todo a España. Los saudíes no lo han puesto nada fácil y aprovecharon el mal primer tiempo de los charrúas para ponerse por delante. Al final los cambios de Marcelo Bielsa y y Fede Viñas resultaron fundamentales y le dieron la vuelta al marcador.

Las notas de Uruguay

F. Muslera (7): El veterano guardameta salvó a Uruguay con un paradón a mano cambiada que cambió por completo el partido. Escasos minutos más tarde volvió a hacer un paradón, pero ya no pudo hacer más con el gol de Al-Amri.

G. Varela (4): Señalado y muy despistado en el gol del rival permitiendo el remate que haría el primer gol de Arabia Saudí.

S. Cáceres (4): Otro de los que perdieron de manera instantánea la marca en el gol de córner de los saudíes.

M. Olivera (7): El único defensor que se salva del suspenso. El reflejo del alma charrúa dejándose la piel en cada choque y aportando lo justo en ataque para ayudar a su equipo.

Matías Viña (4): Flojo en defensa y más acertado en ataque. Por su banda llegaron las mejores ocasiones de Arabia Saudí en el primer tiempo. Se retiró lesionado al descanso.

PUEDE INTERESARTE Los posibles cruces de Tchouaméni y Fede Valverde con Francia y Uruguay en el Mundial 2026

Fede Valverde (6): Capitán con mayúscula. Fue de lo más destacable de Uruguay a pesar de lo desaparecido que estuvo en el primer tiempo. Se echó al equipo a la espalda en el segundo y supo arengar a sus compañeros para acabar empatando el partido.

M. Ugarte (5): Otra de las ocasiones más claras fue su disparo al palo al comienzo del segundo tiempo. De ahí fue a menos.

R. Bentancur (5): Todoterreno en el centro del campo. Acabó muy cansado y bajando el rendimiento.

M. Araujo (7): Lo intentó desde el principio con un fuerte tiro desde el borde del área. Tuvo su recompensa con su gol del empate después de un gran remate de Fede Viñas.

Fede Viñas (7): El jugador ofensivo más activo de todo Uruguay. Tuvo una ocasión clarísima en el primer tiempo, pero Al-Owais estuvo muy atento para rechazar el cabezazo de Viñas. Tuvo que ser con otro cabezazo en el 80’ con el que provocó el rechace que acabó con el gol del empate.

Darwin Núñez (4): Sin jugar un partido desde marzo… Sus 45’ sobre el césped fueron totalmente intrascendentes

Suplentes

Juan Sanabria (6): Revolucionó para bien su banda izquierda y por su banda llegaron las mejores ocasiones en ataque de la selección celeste.

Canobbio (7): Fue un torbellino nada más pisar el césped. Mucho mejor rendimiento que Darwin Núñez y su titularidad será debate nacional tras revolucionar el encuentro al entrar tras el descanso.

Nicolás de la Cruz (-)

Brian Rodríguez (-)

Rodrigo Aguirre (-)

Las notas de Arabia Saudí

Al-Owais (9): Clave para mantener el empate en el primer tiempo con un paradón a bocajarro de Fede Viñas. Él solo mantuvo a su país gracias a varios paradones. Poco pudo hacer con el misil de Araújo.

Saud (5): El que más sufrió defensivamente por las embestidas de Araújo. Tuvo un disparo al final del encuentro que estuvo cerca de ser gol.

Al-Tambakti (5): De su cabezazo vino el rechace para el primer gol de Arabia Saudí. En defensa señalado en el gol de Fede Viñas.

Al-Harbi (7): El lateral del Al Hilal fue el que más problemas puso a Uruguay con sus rápidos contraataques y provocó alguna falta peligrosa.

Al-Amri (8): Tuvo en sus pies una de las más claras del partido con un fuerte tiro que salvó Muslera al borde del descanso. Minutos después marcó el gol que ponía en problemas a Uruguay. En defensa un auténtico Kaiser. El mejor del partido junto al guardameta Al-Owais.

M. Al-Shamat (5): Más centrado en labores defensivas, con las que cumplió con creces, que no le dejaron explotar en ataque cuando más le necesitaron.

Kanno (7.5): De lo mejor de los saudíes. Pese a sus problemas físicos, fue la pieza clave en el centro del campo por su trabajo defensivo y permitió organizar a su equipo con balón.

Al-Khaibari (6): El cerebro saudí en el medio campo. El primer tiempo fue un recital creando ocasiones y liderando el juego de su equipo. En el segundo tiempo acabó superado por los jugadores de Uruguay.

Al-Juwayr (6): El atacante generó justo lo que se esperaba y fue importante en la presión arriba de Arabia Saudí. Fue sustituido en el minuto 63’.

Al-Buraikan (5): Volcado por completo en el trabajo defensivo, poco pudo aportar en ataque.

Al-Dawsari (5): El mítico delantero puso la experiencia para bajar varios balones claves y mantener el balón cuando su equipo más lo necesitaba. Otro de los sacrificados para las tareas defensivas.

Suplentes

Nasser Al-Dawsari (-)

Nawaf Boushal (-)

Ali Lajami (-)

Ala’a Al-Heijji (-)

Abdullah Al-Hamdan (-)