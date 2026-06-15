Los datos que retratan 'la pólvora mojada' de la Selección Española contra Cabo Verde

Los datos del España - Cabo Verde dejan claro el gran problema de la España de Luis de la Fuente y retratan el trabajo ofensivo del equipo

La afición de España se suma a la decepción tras el debut y pide cambios: “Si esto nos pasa con Cabo Verde…”

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El debut de la Selección Española contra Cabo Verde en el Mundial ha sido aburrido y preocupante a partes iguales. Gran parte del mérito es del propio rival que planteó un sistema muy defensivo pero eficaz para hacer que España se chocase una y otra vez contra el mismo muro. Ni con el 74% de la posesión han podido pasar del empate a cero y, aunque los protagonistas de la Selección se excusan en el trabajo y sistema defensivo de Cabo Verde, la realidad (mirando las estadísticas del partido) es muy diferente.

Los datos retratan a la Selección Española

Primero lo más comentado, ese 74% de posesión que no ha servido de mucho. Demasiada circulación frente a un equipo que no salía de su área y poca capacidad de respuesta por parte de Luis de la Fuente al no meter a un delantero con más capacidad aérea como es Borja Iglesias si tan difícil era atravesar la línea defensiva del rival.

Otro de los datos que retratan la realidad es que Cabo Verde solo ha cometido una falta en todo el partido. Como lo lees, solo han hecho una falta con el 26% de posesión. Una cifra que habla muy pero que muy bien del conjunto caboverdiano, pero también habla bastante mal del ataque de España, que casi no ha forzado ninguna falta. España, con mucha más posesión, ha hecho un total de 10 faltas. Pero que no hayan hecho falta no significa que no hayan hecho entradas. En concreto, Cabo Verde ha hecho un total de 18 entradas y tan solo una de ellas ha sido sancionada con falta. Algo envidiable.

Tampoco hablan bien de la pólvora de España los 27 tiros errados (7 a puerta) durante todo el encuentro. Un reflejo de la falta de puntería que ha sufrido hoy España en su debut y que deben trabajar para lo que queda de torneo. Tampoco han sido muy eficaces con los córners y, a pesar de haber tenido hasta 11 saques de esquina, no han conseguido transformar ninguno en un gol.

Oyarzabal, un récord incómodo

Más preocupantes aún fueron los 30 minutazos que estuvo Mikel Oyarzabal sin tocar el balón. Una cifra histórica puesto que ningún jugador había pasado tanto tiempo sobre el césped sin tocar el esférico en un partido de la Copa del Mundo desde 1966. Otro dato de la falta de conexión que ha tenido la Selección con el hombre referente en el área rival. Es difícil pensar en que un equipo esté 30 minutos sin conectar con su propio delantero, pero es algo que ha ocurrido en el encuentro contra Cabo Verde.

Finalmente, a pesar de que hay otros jugadores de la Selección con datos sonrojantes como Gavi (con 10 balones perdidos y ningún tiro a puerta, ningún centro con éxito y ningún regate completado en 71 minutos), tampoco deja en buen lugar el porcentaje de goles esperados (2.10 xG), los toques dentro del área de Cabo Verde (51) o los duelos ganados (un igualado 50% de duelos ganados con respecto a Cabo Verde). Ahora toca prepararse para el siguiente choque contra Arabia Saudí y ahí veremos si la Selección ha aprendido de sus errores.