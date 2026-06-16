Javi Rayo 16 JUN 2026 - 06:31h.

Pese al bajonazo por el empate, hay muchos datos optimistas a los que aferrarse

Los datos que retratan 'la pólvora mojada' de la Selección Española contra Cabo Verde

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Un sentimiento de decepción ha invadido a muchos aficionados a la Selección Española tras el empate ante Cabo Verde en el Mundial. La afición esperaba una abultada victoria ante el conjunto caboverdiano y acabaron sin cantar ni un sólo gol. Aunque la situación puede parecer dramática, no hay que entrar en pánico. Hay motivos de sobra para que las opciones de ser campeones del mundo sigan intactas.

El empate entre Uruguay y Arabia Saudita

La más importante. El empate de esta madrugada entre Uruguay y Arabia Saudita tranquiliza -y mucho- la situación. Pese al tropiezo de la Selección Española, los cuatro integrantes del grupo tienen los mismos puntos, y por lo tanto, las mismas opciones que antes del comienzo de pasar a la fase eliminatoria como primeros de grupo.

Depender de sí mismos

El empate no cambia nada. España sigue dependiendo de sí misma para acabar la fase de grupos como primera. Sólo debe ganar los dos partidos para conseguirlo. Incluso una victoria y un empate podrían valerle para pasar en primer lugar.

Lamine Yamal, Nico Williams y Mikel Merino irán a mejor

Luis de la Fuente tuvo que confeccionar una alineación con la baja de tres de sus titulares. Aunque tuvieron minutos, Lamine Yamal, Nico Williams y Mikel Merino no estaban al 100%. Ahora tendrán varios días de descanso e incluso podrían ser titulares en el partido del próximo domingo ante Arabia Saudita.

Portería a cero

Aunque España no pasó del empate, siempre hay un buen dato al que agarrarse. Unai Simón no encajó ni un sólo gol. Rivales por el Mundial como Brasil o Alemania si vieron su portería perforada. Ese debe ser el camino.

España dominó de principio a fin

Muy diferente hubiera sido encontrarnos a una España a la que no le salía nada. Ante Cabo Verde, la Selección Española dominó todas las fases del juego, simplemente la pelota no quiso entrar. Luis de la Fuente tendrá que tocar varias teclas pero ya sabe el camino a seguir para mejorar en efectividad.

La experiencia de jugar contra equipos cerrados

España ya ha experimentado lo que es jugar contra equipos muy defensivos, y no será la única vez que pase en este Mundial. El empate ante Cabo Verde le servirá al seleccionador para ver qué falló y qué otros sistemas de juego puede usar España para no volver a caer en esas telarañas defensivas.

Ni una crítica interna tras el jarro de agua fría

Muchos equipos a lo largo de la historia de los Mundiales han entrado en críticas internas tras un mal debut. Ningún jugador puso mala cara, no se vieron malos gestos entre compañeros y todas las declaraciones post partido han ido en la misma línea: seguir trabajando para encontrar una España mejor ante Arabia Saudita.

España ya fue campeona perdiendo el primer partido

No lo decimos nosotros, lo dice la historia. La España campeona en 2010 empezó con patinazo en su debut. En aquella ocasión fue una derrota, esta vez ha sido sólo un empate, con lo que la situación es bastante mejor.