Fran Fuentes 15 JUN 2026 - 20:31h.

El combinado español apenas ha ganado cinco veces en su primera jornada en los 17 Mundiales a los que ha acudido

Luis de la Fuente explica cómo arreglar el debut de España y se aferra a Lamine Yamal y Nico Williams: "Es el objetivo"

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La Selección Española de Fútbol tropezó frente a Cabo Verde en el primer partido de grupo del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. El primer partido, disputado en Atlanta, no ha sido como los hinchas españoles esperaban, pero aún quedan dos partidos para decidir la fase de grupos. Se confirma, de este modo, la maldición del combinado nacional en el primer duelo de cada Copa del Mundo, en el que los resultados suelen ser negativos, pero con un precedente esperanzador.

De este modo, frente a Cabo Verde, España prolongó una tendencia histórica que acompaña a la selección desde hace décadas. Y es que, de los 16 estrenos mundialistas disputados por España antes de esta edición, únicamente cinco terminaron con victoria. Los triunfos llegaron ante Brasil en 1934, Estados Unidos en 1950, Eslovenia en 2002, Ucrania en 2006 y Costa Rica en 2022. El resto del balance se reparte entre cuatro empates y siete derrotas, incluyendo tropiezos tan recordados como los sufridos frente a Suiza en Sudáfrica 2010 o Países Bajos en Brasil 2014.

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Precisamente el caso de 2010 es el mejor ejemplo de que un mal debut no tiene por qué condicionar el recorrido posterior. Aquel equipo dirigido por Vicente del Bosque arrancó el torneo con una inesperada derrota por 0-1 ante Suiza, pero fue capaz de reaccionar, superar la fase de grupos y completar una trayectoria histórica hasta conquistar el título mundial en Johannesburgo.

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